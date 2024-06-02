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中軍官喊「北約東擴釀烏危機」 美國防部長1句駁挑釁提問獲掌聲

中央社／台北2日電
美國國防部長奧斯丁在香格里拉對話以「印太的新趨同」為題發表演講。圖為美國國防部長奧斯丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基會面時握手。（歐新社）
美國國防部長奧斯丁在香格里拉對話以「印太的新趨同」為題發表演講。圖為美國國防部長奧斯丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基會面時握手。（歐新社）

美國國防部長奧斯丁1日在新加坡香格里拉對話發表演講時，被中國軍官曹延中以「北約東擴導致烏克蘭危機」為名，提問美國是否想建立「亞洲版的北約」？奧斯丁當即回答，他不同意北約擴張導致「烏克蘭危機」的觀點，獲得不少與會者掌聲。

綜合德國之聲（Deutsche Welle）等外媒報導，奧斯丁（Lloyd Austin）1日在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）以「印太的新趨同」（New Convergence）為題發表演講時，出現上述場景。

奧斯丁指出，如今各界已能目睹，印太地區的安全幾乎在所有方面都出現了「新趨同」。而這種「新趨同」正在產生一個更強大、更有韌性、更有能力的夥伴關系網絡，且在定義一個「印太安全新時代」。

他表示，這種「新趨同」不是單一的聯盟或同盟，而是印太地區獨有的事物，也就是在共同的願景的「相互義務感」推動下，有一系列相互重疊、相互補充的倡議。

奧斯丁說，印太的「新趨同」意味著團結在一起，而不是分裂。它並非要將一個國家的意志強加於人，而是要喚起共同使命感。這不是欺凌或脅迫，而是主權國家的自由選擇，它意味著「良善國家」團結在共同的利益和珍視的價值觀周圍。

報導指出，在奧斯丁演講後的提問環節，大校軍銜的中國軍事科學院研究員曹延忠提問說，美國是否正試圖建立「亞洲版的北約」？接著，他一邊聲稱「北約東擴導致了烏克蘭危機」，一邊提問「美國在亞太地區聯盟體系的加強，會對這一地區的安全與穩定產生什麼影響」？

根據報導及現場畫面，奧斯丁當即回答，「我不同意你關於北約擴張導致『烏克蘭危機』的觀點」，現場不少與會者隨即對此給予掌聲。

奧斯丁指出，烏克蘭戰爭的起因，顯然是由於（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）作出了非法入侵軍事實力較差鄰國的決定，且認為可以很快擊敗鄰國，吞併這個國家。但到目前為止，他還沒有實現任何戰略目標，「這是蒲亭的決定所引起的」。

他強調，美國正在做的，就是與志同道合、價值觀相似，且以「自由開放印太」為共同願景的國家合作，共同努力實現這一願景，並加強了與盟友和合作夥伴的關系，而非建立一個「北約式」的聯盟。

奧斯丁 北約 烏克蘭

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