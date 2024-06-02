印度大選落幕 莫迪頭號對手保釋期結束 克里瓦爾：將回監獄報到

印度大選甫落幕之際，印度總理莫迪頭號對手、獲准保釋外出參與競選活動的德里首席部長克里瓦爾（圖）表示，由於保釋期結束，他今天將重返監獄。（美聯社）

印度 大選甫落幕之際，印度總理莫迪頭號對手、獲准保釋外出參與競選活動的德里首席部長克里瓦爾表示，由於保釋期結束，他今天將重返監獄 。

法新社報導，克里瓦爾（Arvind Kejriwal）是反對派聯盟重要領袖，他3月時因貪污指控而遭逮捕。

除了他之外，反對派聯盟的其他幾位領導人也正接受刑事調查。聯盟成員表示，克里瓦爾在大選開始前的1個月被捕，是執政的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）精心策劃的「政治陰謀」。

印度最高法院上月批准克里瓦爾保釋，讓他得以為反對派推翻莫迪的運動造勢，並下令他在長達6週的選舉結束後重返監獄。

克里瓦爾表示，他今天下午將回到德里提哈監獄（Tihar Jail）報到。

他在社群媒體上寫道：「我出來參加競選活動已經21天了…今天我將回提哈監獄報到。」

不過，在此之前他將先造訪印度國父聖雄甘地（Mahatma Gandhi）紀念碑，之後往一間印度教寺廟參拜，並親訪黨辦公室，「會見所有工作人員和政黨領導人」。

投票 於1日落幕後，奉行印度教民族主義的莫迪（Narendra Modi）預料將連續第3度在該國大選中獲得壓倒性勝利。

出口民調顯示，莫迪有望取得勝利，他本人也確信自己已經獲勝，並稱他相信「印度人民投票人數創下歷史新高」，讓他的政府再度當選。選舉正式結果將於4日公布。