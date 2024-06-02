新航事件5天後…土耳其航空也遇亂流 空姐脊椎骨折

土耳其航空一架國內航班遭遇亂流，一名空姐慘摔斷脊椎；示意圖。(歐新社 )

又有飛機亂流害受傷！新加坡 航空一架從倫敦飛往新加坡的客機，5月21日於空中遭遇亂流迫降泰國曼谷，造成1死30傷，尚有不少人仍在在曼谷住院治療。不料5天後，土耳其 航空航班發生同類事件，一名剛入職兩個月的空姐在飛機顛簸時被拋到艙頂，再重摔落，造成脊椎骨折。

土耳其自由新聞報導，遇上亂流的客機由空中巴士A321型客機執飛，原定從伊斯坦堡飛往伊士麥（Izmir）。

事件發生在機長廣播提醒乘客綁好安全帶不久，飛機遭遇嚴重亂流，隨後即迅速下降。正在工作的空姐被拋起，然後重重地摔在地，乘客全都被嚇壞了。在飛機降落後隨即緊急送院。醫務人員證實，這名空姐脊椎骨折。

不過報導並沒有透露是否有乘客受傷。

在此之前，卡達航空一架從首都杜哈飛往愛爾蘭都柏林的班機，在途經土耳其時也遭遇到亂流，當時造成機上六名乘客、六名機組員受傷。

近期飛機遭遇亂流造成機上人員受傷的消息時有所聞，中央社報導，科學家警告氣候變遷 可能會增加晴空亂流，2023年一份研究顯示，1979年至2020年晴空亂流的持續時間增加了17%，其中較嚴重的案例增加超過50%。另外也呼籲大家，遭遇亂流時，防止受傷最有效的方法是坐下繫好安全帶，並保護頭部，避免被掉落的行李砸傷。