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被迫降停沖繩美軍基地 日本3客機乘客困機上11小時

編譯中心╱綜合1日電
民航客機與軍用飛機罕見在嘉手納美國空軍基地同框。(取材自Ｘ平台)
民航客機與軍用飛機罕見在嘉手納美國空軍基地同框。(取材自Ｘ平台)

日本三架民航機5月31日受到沖繩縣那霸機場天候不佳等因素影響，被迫在中午轉降美軍嘉手納基地，直到晚間8時左右才抵達那霸機場，有乘客從出發起算，被迫待在機上約11小時30分。

日本琉球放送（RBC）報導，從乘客拍攝的客艙內影像，可以看到落地美軍嘉手納基地後花了很長時間加油，當時雖然也在檢討將食物及飲水搬運上機，不過，客艙空服員透過廣播表示，「因為美軍基地屬於『國外』，相關手續也有難度」。

這三架航機分別從東京及福岡起飛，不巧碰上先降落那霸機場的航機掉落零件，導致跑道關閉及天候不佳，一度在上空盤旋等待落地。

那霸機場辦公室表示，日本民航機若降落嘉手納基地，即使在燃油補給及跟美軍進行的手續方面一切順利，也需要花費約4小時才能完成，而這次3架航機分別在上午11時30分到12時降落嘉手納基地，到離開總計花了約6小時到7小時。

不同於轉降其他日本國內機場，乘客可以下機到機場休息室等處等待，降落在美軍基地都必須待在機上。

沖繩時報報導，這3架航機分別是日本航空907號班機、全日空467號班機及日本越洋航空53號班機。那霸機場5月31日至少有46個起降航班被迫改變目的地或誤點。

40歲乘客說，不知道在美軍基地內加油要花這麼長的時間，「（客艙內）太擁擠了，很不舒服」。

日本

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