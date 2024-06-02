玩笑開過頭…拿槍指職員 英駐墨大使被炒

英國駐墨西哥大使班傑明持槍對準職員，慘遭解職。(取材自Ｘ平台)

英國駐墨西哥 大使班傑明（Jon Benjamin）今年4月疑似拿著突擊步槍對準當地使館職員，據傳已遭到解職。

根據社群媒體 X上的一個匿名帳號發布的影片，大使班傑明舉著突擊步槍，透過準星瞄準一名男子，影片字幕寫說：「墨西哥每天這麼多人被毒梟殺害，他竟然還敢嘻皮笑臉。」

班傑明當時正前往毒梟掌控的西納羅亞州（Sinaloa）與杜蘭戈州（Durango）訪問，一名男子發現自己被槍指著後，作勢表示很不自在。

據了解，該把槍可能屬於班傑明的隨行保安人員，而班傑明在該事件發生後不久就被解職。對於這起事件，班傑明尚未發表回應。

61歲的班傑明2021年起擔任英國駐墨西哥大 使，此前曾派駐迦納、智利、土耳其、印尼和美國。

英國外交國協及發展部向英國金融時報指出，「我們知悉這起事件，並已採取適當行動」。但未證實班傑明已經被解職。

英國金融時報報導，外國官員在訪問墨西哥危險地區時，經常有保鏢隨行。在墨西哥這個拉丁美洲國家，大片地區由極端暴力的販毒集團控制，每天約有80人被謀殺。

根據班傑明在職涯社群平台領英（LinkedIn）上的帳號顯示，他在墨西哥的職務於5月結束。