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影／日本靖國神社遭噴「廁所」紅漆 中國網紅幹的 曬犯案影片

世界新聞網／輯
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）

日本民眾6月1日上午6時20分左右行經東京都千代田區的靖國神社時，發現腹地內一根石柱被人用紅漆噴上「廁所」的英文後報警，警視廳正依器物損壞罪嫌調閱現場監視器畫面展開調查。

中央社引述日本讀賣新聞報導，當地警方表示，位於神社入口處附近一根寫有「靖國神社」的石柱，遭人用紅漆噴上廁所的英文。

警方目前並未在神社腹地內發現其他塗鴉，將調閱現場監視錄影器分析拍攝畫面來釐清相關細節。

一名中國網紅「鐵頭哥」，隨後分享影片稱是他所為，目的是報復日本排放核廢水。

根據小紅書影片，「鐵頭哥」1日凌晨與朋友一同前往靖國神社，他先是爬上寫有靖國神社4個大字的石柱脫褲撒尿，隨後拿出事先準備的紅色噴漆，在石柱上寫上「廁所」的英文。

鐵頭聲稱，自己是因為反對日本排放核廢水才會這麼做，並強調要給日本人「一點顏色看看」。

靖國神社2019年8月曾發生中國籍男子攜帶墨汁進入前殿潑灑，造成現場白色帷幕部分被染黑，東京地方法院法官同年底認為已逾表達自由範疇，判處男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

2018年底也發生一名中國籍男子抗議南京大屠殺，在靖國神社前燃燒報紙，遭日本警方逮捕。位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議。

一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（...
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）
靖國神社民眾排隊參拜。(中新社資料照片)
靖國神社民眾排隊參拜。(中新社資料照片)

靖國神社 日本 小紅書

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