加薩停火協議有望？專家仍不看好：以色列仍想盡可能消滅哈瑪斯

以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

美國總統拜登 5月31日在白宮表示，以色列 已向哈瑪斯 提出三階段停火及釋放人質協議。哈瑪斯則聲稱會「積極考慮」。然而，英國天空新聞報導，專家認為停火協議並沒有像看起來的那樣實際可行，以色列的立場仍是希望盡可能消滅哈瑪斯。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員拉馬尼（Samuel Ramani）告訴天空新聞，以國的立場仍是希望盡可能消滅哈瑪斯。他表示，完成這項任務「可能要花數年」，但以國「不想放棄這個目標」。

拉馬尼繼續說，以色列持續在拉法進行軍事行動，而且也不清楚哈瑪斯是否能夠讓很多人質存活。他表示，如果以國不同意這項協議，美國將必須決定是否還要持續在軍事上支援以國。

拜登「承受龐大的國內壓力」，已有兩名美國官員因為他處理加薩戰爭的方式而辭職。人們也對以國全面襲擊拉法表示不滿。

然而，拉馬尼表示，以國總理內唐亞胡會想盡力保留自己的歷史遺產。他說：「如果他可以聲稱取得某種程度的勝利，他或許能重建自己的政治聯盟並在政壇生存。如果他現在繼續朝停火邁進，而哈瑪斯重組並再度發動襲擊，他這些年來關於保持以國安全的歷史遺產將持續消逝。」