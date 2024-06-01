我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹患者在LAX轉機 5/19曾逗留航廈

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

長達6周、分7梯次…印度國會大選落幕了 選委會6月4日開票

中央社／新德里1日專電
長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。（美聯社）
長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。（美聯社）

印度國會下議院選舉今天進行最後一梯次的投票，包括印度總理莫迪的選區在內。這場長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。

印度下議院選舉號稱世界最大規模民主投票，全國選民逾9.7億人，自4月19日起依選區、分7梯次投票，今天是最後一梯次投票日，涵蓋全印度6個邦和2個聯邦屬地的57個選區。

莫迪（Narendra Modi）的選區--北方邦（ Pradesh）的印度教聖城瓦拉納西（Varanasi），也是今天投票。

瓦拉納西座落於恒河畔，是印度教徒一生中必去朝聖之地。莫迪自2014年起就接連2屆在這裏勝選。今年5月13日莫迪在瓦拉納西的造勢遊行，同樣是萬人空巷，數名選民在電視台訪問中形容，莫迪就是他們心中的神。

5月30日競選宣傳期結束，已為選務奔波6週的莫迪，登上印度最南端小島的一間神廟打坐冥想，預定持續到今天傍晚。

根據印度媒體報導，西孟加拉邦（West Bengal）一座投票站今天出現脫序行為，不同政黨的支持者爆發衝突，過程中電子投票機被丟進旁邊的池塘。

另外，北印度正值熱浪，部分地區氣溫甚至飆高至攝氏50度以上，有可能影響民眾的投票率。

北方邦城鎮麥扎坡（Mirzapur）警察首長阿賓南丹（Abhinandan）昨晚透過社群平台X宣布，有6名執行選舉勤務的警察，近日疑因熱浪引起不適而死亡，其中5人是從外地調來支援。

本屆印度國會下議院選舉，將選出543名下議院議員。印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。

今天傍晚投票結束後，印度各大電視台與民調機構，將開始公布各自的出口民調結果。一般預測，莫迪以及他所帶領的印度人民黨（BJP）可望繼續執政，觀察點只是贏幅的大小。

印度選委會將於6月4日開始，為7個梯次的選舉統一開票。

印度 投票 民調

上一則

外國客違停只為拍富士山 當地市府啟用新停車場

延伸閱讀

從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高
印度鐵皮搭建的遊樂場大火 27死包括12童 身分難辨

印度鐵皮搭建的遊樂場大火 27死包括12童 身分難辨
印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

印度遊樂場大火 釀至少24人喪生
印度大選第6梯次投票 朝野政黨逐鹿首都德里

印度大選第6梯次投票 朝野政黨逐鹿首都德里

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。（新華社）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸

女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸