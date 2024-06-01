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全球15大城房價 東京大阪漲幅最多 香港跌幅最大

編譯中心／綜合31日電
日本不動產研究所發布調查，東京（見圖）和大阪住宅價格漲幅，在全球15個主要城市中同時排名第一。（路透）
日本不動產研究所發布調查，東京（見圖）和大阪住宅價格漲幅，在全球15個主要城市中同時排名第一。（路透）

日本不動產研究所5月30日發布「國際不動產價格租金指數」4月調查結果，東京和大阪住宅價格相比2023年10月出現1.5％漲幅，在全球15個主要城市中同時排名第一。住宅價格下跌幅度最大者為香港，跌幅達2.0％。

分析稱，受日圓貶值影響，國際資金加速流入日本不動產市場；加上股市處於歷史高點，日本富裕階層也因此積極購置房產。

中時新聞網報導，該調查在每年的4月和10月進行，對象涵蓋台北、東京、大阪、首爾、香港、上海、北京、雅加達、胡志明市、新加坡、曼谷、吉隆坡、倫敦、紐約及雪梨等15個主要城市，以每平方公尺住宅的買賣價格計算得出結果。

若以2020年10月設為基準100，東京4月的住宅價格達到107.3，連續5次上漲創下歷史新高。大阪4月住宅價格為116.6，同樣連續5次上漲，漲幅雖較前次的2.7％有所下降，但仍屬於高位。相較之下，全球15個主要城市中，住宅價格下跌幅度最大者為香港，跌幅達2.0％，已連續兩次負成長。香港已自2月開始實施住宅減稅政策，但房地產市場依然低迷。

至於台北，若同樣將2020年10月設為基準100，2024年4月的住宅價格已經來到116.3。

另一方面，若以東京港區元麻布住宅單價為基準100計算（全部轉換為日圓計價），大阪住宅售價僅為68.2。15個主要城市中最高的是香港，高達268.2。其他主要城市中，倫敦為207.5，台北和上海為165.6，紐約為144.6，新加坡為140.2。

匯率上的日圓貶值和訪日外國人的需求也做出貢獻，來自海外的對日本住宅的投資正在增加。3月，日經平均指數創出歷史新高，從利率來看，雖然日本央行解除了負利率政策，但依然處於低水平，富裕階層的購買勢頭也持續旺盛。

日本不動産研究所的房地産經濟學家吉野薫表示，「不僅是投資目的，還有基於實際需求的購買。我不認為（日本）住宅價格暴漲是泡沫現象」。

日本不動產研究所發布調查，東京和大阪（見圖）住宅價格漲幅，在全球15個主要城市中...
日本不動產研究所發布調查，東京和大阪（見圖）住宅價格漲幅，在全球15個主要城市中同時排名第一。（路透）

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