美砸3.2億打造加薩臨時碼頭 不到2周就斷了

以巴持續衝突，巴勒斯坦人日前聚集，希望透過美國建造的碼頭獲得向加薩運送的援助。（路透）

美軍斥資3.2億美元在加薩 走廊打造臨時浮動碼頭，供人道救援物資進入加薩，不過才啟用不到兩周，碼頭就在波濤洶湧的海浪中破損，以軍提供現場影片稱碼頭「正在下沉」。五角大廈5月28日表示，預計將耗時超過一周修復碼頭。

中時新聞網綜合媒體報導，美國總統拜登 3月提議，在加薩走廊打造臨時浮動碼頭，供國際社會經由海路提供人道救援物資進入加薩，以因應以色列 禁止外界經由陸路運送物資的限制。

美聯社報導，拜登3月7日晚間國情咨文稱要建臨時碼頭，美軍5月17日正式開放首輛運送物資的卡車登陸，正好經過70天。孰料這座臨時碼頭才啟用一個多星期，就因為強風強浪而四分五裂，美方官員表示現在正在以色列南部一個港口進行結構修復。

這座耗資至少3.2億美元、由約1000名美軍打造的臨時浮動碼頭17日才正式投入運作，不到2周就毀損。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）5月28日表示，碼頭「受損，部分碼頭需要重建及維修」，他將碼頭受損歸咎於該區域經歷的「完美風暴」。他說碼頭將在48小時內移除，運往以色列阿什杜德港（Ashdod），並由美軍中央司令部（U.S. Central Command）進行維修，他預計維修工作將耗時超過一周。

報導指出，目前卸放在停放區的物資先由小船運往堤道。

27日，一名據信是以色列士兵的男子捕捉到疑似是部分堤道漂浮在地中海上的畫面。影片中的男子用希伯來文譏笑：「看看美國的載貨船發生了什麼事？它分開了，幾乎被淹沒，一切都在下沉。」

有網友看到影片後大酸「浪費了」3.2億美元，不過CNN先前報導，這座正式名稱為「聯合灘岸後勤」（Joint Logistics Over-the-Shore，JLOTS）的浮動碼頭，最多只能在最大3英尺（約0.9公尺）高的海浪、每小時風速低於15英里（約24.1公里）的情況下安全運作。

另外，以色列軍方完成在加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）的任務，撤出當地，早先出逃的居民回到原處不僅找不到家，整個鄰里都成廢墟，民防單位指以軍20天的行動摧毀當地超過1000棟民宅，超過70%的設施包括醫院、學校等，已化為塵土。

以色列軍方在賈巴利亞約20天，軍方5月31日表示表示殲滅數百名武裝分子，找到七名以國人質遺體、摧毀了地下隧道總長約10公里，軍隊「任務完成」移往他處執行新任務。

巴勒斯坦民防單位發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）指出，經過這20天，賈巴利亞全城幾成廢墟，超過1000棟的民宅被毀。