盼以色列停戰 廣島邀參加8.6核爆紀念日

盼以色列停戰，廣島以「體驗和平」為由邀以色列參加「核爆日」紀念活動；圖為去年8月6日在廣島舉行的紀念活動。（美聯社）

曾經遭原子彈轟炸的日本廣島市，發函邀請目前正在加薩 地帶打仗的以色列 ，請以色列參加今年8月6日廣島「核爆日」的紀念儀式，不過邀請函上面寫道：很多平民的生命與日常生活，因為戰爭而被剝奪，令人相當遺憾，因此請以色列參加今年廣島「核爆日」活動，體驗和平的珍貴，並呼籲以色列「立即停戰」。

日本共同社報導，今年廣島「核爆日」主辦單位表示，目前，以色列與哈瑪斯的衝突，正在白熱化，廣島曾經深受戰亂之苦，非常希望世界能夠和平，不知道該怎麼勸以色列，於是想到了這麼一招。主辦單位只有在發給以色列的邀請函上，寫了勸和的字樣；在給其他國家的邀請函中，只寫著「敬請出席」。

邀請函日前發送給以色列總統赫爾佐格及駐日大使。

廣島市從2022年開始，以「進攻烏克蘭」為理由，沒有邀請俄羅斯與白俄羅斯 參與核爆日活動，因此這次邀請以色列，被外界質疑是「雙重標準」，不過主辦單位表示，他們今年是想以這種另類的方式，勸服以色列停戰，他們當然是極為反對以色列進攻加薩。

另一核爆地長崎市尚未決定是否邀請俄羅斯、白俄羅斯、以色列出席8月9日的和平祈念儀式。