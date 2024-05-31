54歲女嚮導24小時來回攻頂珠峰 創舉破金氏紀錄

尼泊爾54歲的女性登山嚮導兼直升機救援人員拉瑪，日前以24小時又26分鐘，完成攻頂來回珠峰的挑戰，同時刷新金氏世界紀錄。（歐新社）

尼泊爾一名54歲女嚮導拉瑪（Phunjo Lama），23日出發攻頂喜馬拉雅山 珠峰，最後僅花24小時又26分鐘，就順利完成來回挑戰，同時刷新全球女子最快攀登珠峰的金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，拉瑪身兼直升機救援人員，人生中大都住在4500至5000公尺高的地方，因此對高海拔環境並不陌生，這是她人生第2次挑戰珠峰，事前還特地在基地營先待了3周，才與同伴麥馬洪（Samantha McMahon）一起動身。而麥馬洪也成為澳洲 首位征服全球所有8000公尺以上高峰的女子。

聖母峰高度8849公尺，氣候惡劣，適合攀頂的機會不多，每年都有許多登山客躍躍欲試，「塞車」情況有時長達數小時。拉瑪透露，「夜衝」使她得以避開人潮，她估計2號至4號基地營光是21日及22日就有6700人等待攻頂，24日上午已經有「60、70人走在她前面」。

根據金氏世界紀錄，2018年拉瑪首次攻頂珠峰，曾以39小時又6分締造全球女子最快攀登的世界紀錄，不過這項紀錄在2021年被來自香港 的登山客曾燕紅，以25小時50分鐘打破，如今拉瑪靠著不休息不睡覺再度刷新紀錄。

至於男子全球紀錄是10小時56分，由尼泊爾雪巴人拉帕格魯（Lhakpa Gelu）在2003年締造。