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2024最佳旅遊國 美1原因奪冠 亞洲這2國擠進前10

編譯中心／綜合30日電
世界經濟論壇（WEF）公布2024年全球最佳旅遊國家，美國位居榜首；圖為紐約市帝國大廈和曼哈頓中城。（路透）
世界經濟論壇（WEF）公布2024年全球最佳旅遊國家，美國位居榜首；圖為紐約市帝國大廈和曼哈頓中城。（路透）

世界經濟論壇（WEF）本周公布2024年全球最佳旅遊國家，意外由美國位居榜首，西班牙排在第二，亞洲進入前10名的國家，則是日本與中國。

據CNN報導，WEF這項報告根據基礎設施、自然資源、永續發展性、勞動力及有價格競爭力作為評比。此外地緣政治和環境因素仍會給旅行和旅遊業的復甦帶來挑戰。

2024年全球最佳旅遊國家依序是美國、西班牙、日本、法國、澳洲、德國、英國、中國、義大利、瑞士。可看到歐洲國家是旅遊主導地位。

報告指出，美國因土地廣袤，旅遊資源豐富，從國家公園到大城市，再到美麗的海灘，使其在眾多國家中脫穎而出；歐洲則具有強大「區域內旅遊流量」，並對歐洲的鐵路連貫性給予高度評價。

然而，新冠疫情促使很多美國人離開飯店相關行業，美國也面臨旅遊勞動力短缺的風險。

至於中國的入榜原因，報告稱當局近幾個月採取的措施方便遊客前往，如取消了對愛爾蘭、瑞士和荷蘭等幾個歐洲國家居民的簽證要求。

另據中時新聞網報導，英國知名文化刊物《Time Out》29日公布2024年全球20大最佳飲食城市榜單。有「披薩原鄉」之稱的義大利拿坡里摘冠，南非約翰尼斯堡居次，祕魯首都利馬名列第三。另外，越南胡志明市、中國北京代表亞洲擠進前五名。

《Time Out》指出，能夠成為「美食之都」的要素並非讚譽多寡，也不在於米其林摘星數量，而是選項：餐點品質好而且價格合理。第1至第5名依序為：義大利拿坡里的瑪格麗特披薩（pizza margherita），南非約翰尼斯堡的Kota三明治（kota sandwich），祕魯利馬的檸檬汁生醃海鮮（ceviche），越南胡志明市的西貢湯河粉（pho Saigon），中國北京的北京烤鴨。

此外，《Time Out》另列3座「主廚之選」美食之都：美國洛杉磯、南韓首爾、西班牙馬德里，均以美食結合用餐環境與文化體驗而獲得推薦。

英國文化刊物《Time Out》公布2024年全球20大最佳飲食城市榜單，有「披...
英國文化刊物《Time Out》公布2024年全球20大最佳飲食城市榜單，有「披薩原鄉」之稱的義大利拿坡里摘冠。

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