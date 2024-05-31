韓國史上最貴離婚 SK集團會長判付前妻11億美元

南韓SK集團會長崔泰源（左圖），判付前妻也是前第一千金盧素英（右圖）近11億美元，金額創下南韓史上離婚案新高。（取材自Ｘ平台）

南韓 首爾高院 家事庭30日就南韓SK集團會長崔泰源，以及南韓故總統盧泰愚女兒、美術館 「蝴蝶藝術中心」館長盧素英的離婚財產分割案做出二審判決，裁定崔泰源向盧素英支付1.3800兆元（韓元，下同，約10.96億美元），另賠償20億韓元的精神損害。崔的律師表示將上訴。

韓聯社報導，跟前年12月的一審判決（財產分割金額665億韓元、賠償金1億韓元）相比，崔泰源需向盧素英支付的金額大增，而且崔泰源因此被分割的財產金額，創南韓史上離婚案新高。

首爾高院指出，崔、盧分居後，崔泰源為與TNC基金會主席、即崔婚外情對象金喜英保持事實婚姻關係而花費逾219億韓元，甚至向這名「小三」提供無法計算的財產性利益。據此認定一審精神損害賠償金太低。

一審未將崔泰源持有的集團控股公司SK股票納入分割對象，二審則認定其中有盧素英的「貢獻」，因此股票亦屬財產分割對象。

高院認為，考量盧泰愚曾為崔泰源岳父、已故SK集團前會長崔鍾賢的商業活動提供保護傘及後盾，替該集團的經營成功提供無形幫助，應認定盧素英為SK集團提升價值以及從事商業活動有所貢獻，故崔泰源的全部財產皆列入分割對象。

崔、盧在盧泰愚就任總統時的1988年9月結婚，婚後生育3名子女。但崔泰源2015年透過媒體宣布有私生女，並明言將與盧素英離婚。崔2017年申請離婚調解，但因雙方未能達成協議，最終訴請離婚。