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土總統開轟：以吸血、美雙手染血、聯國精神已死在加薩

編譯中心／綜合29日電
土耳其總統厄多安指責以軍對加薩南部拉法發動攻擊，痛罵「聯合國精神已死在加薩」；圖為在加薩南部的甘尤尼斯（Khan Yunis），一名兒童29日坐在自己殘破的家園。（路透）
土耳其總統厄多安指責以軍對加薩南部拉法發動攻擊，痛罵「聯合國精神已死在加薩」；圖為在加薩南部的甘尤尼斯（Khan Yunis），一名兒童29日坐在自己殘破的家園。（路透）

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)在一場演說中，指責以軍對加薩南部城市拉法發動攻擊時波及難民營釀45死，痛罵以色列總理內唐亞胡「吸血鬼」，歐洲國家對以色列在加薩的「野蠻」保持沉默，形同同謀，尤其美國更是雙手染血，至於聯合國無法阻止「種族滅絕」，「聯合國精神已死在加薩」。

I24新聞（I24NEWS）等媒體報導，厄多安在他所屬「正義與發展黨（AKP）」集會中暴怒狂罵，他說：「沒有一種意識形態會將『把無辜平民燒死在帳篷中』視為合法，世界看著這種吸血鬼的野蠻行徑，稱之為內唐亞胡現場…只要以色列不遵守國際法，以色列就不僅對加薩構成威脅，是對全人類構成威脅。」

厄多安還劍指歐美，「歐洲國家和政府領導人，由於你們的沉默，已經成為以色列的同謀；尤其美國，你雙手染血。」

厄多安接著將矛頭轉向聯合國，質問其若連21世紀的種族滅絕都無法阻止，這團體有什麼益處，「聯合國甚至無法保護自己的員工，聯合國精神已死在加薩。」厄多安呼籲伊斯蘭世界一起行動，對以色列做出反應。

在以色列與哈瑪斯的這場衝突中，厄多安始終站在哈瑪斯方。土耳其4月宣布對以色列實施包括水泥、航空燃料等54種商品出口限制，直到以色列在加薩停火。本月2日土耳其宣布停止與以色列所有進出口貿易，直到以國讓人道援助不間斷地進入加薩。

另一方面，以色列29日派遣坦克突襲拉法，並稱其對加薩哈瑪斯武裝的戰爭可能將持續到明年2025年。

以色列總理內唐亞胡的國家安全顧問扎奇‧哈內格比（Tzachi Hanegbi）表示，加薩的戰事至少會持續到2024年後。這表明，以色列還沒有準備好接受哈瑪斯的停火要求，並將其作為以人質交換巴勒斯坦囚犯協議的一部分。

由於加薩戰爭迄今未歇，以色列戰時內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）29日譴責，總理內唐亞胡「徹底失敗」，籲請在今年底前舉行大選。

路透及以色列時報（The Time of Israel）報導，埃森科特曾任以色列參謀總長，現為內唐亞胡（ Benjamin Netanyahu）戰時內閣觀察員，屬無任所部長（minister without portfolio）。

據報導，埃森科特29日在一場學術研討會上痛批，內唐亞胡在安全及經濟方面「徹底失敗」，籲請在今年底前舉行大選。

他還抨擊，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開大屠殺那天，標誌著「（以色列）建國以來的最大失敗」。

據報導，去年12月，埃森科特的最小兒子在加薩走廊（Gaza Strip）的戰鬥中喪命。

以色列 加薩 厄多安

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