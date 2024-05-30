全球最佳航空卡達奪冠 還連5年拿下最佳商務艙、餐飲

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準評比，卡達航空奪冠。（取材自臉書）

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準，評選出2024年全球25家最佳航空公司，卡達航空從去年第一的紐西蘭航空手中，重新奪回冠軍寶座，而長榮 航空則排名第13，是唯一入榜的台灣航空公司。

「AirlineRatings.com」每年都會根據航空公司的安全性、創新性、機隊年齡、旅客意見、盈利能力、產品評級以及遠期機隊訂單等12個項目，評估全球300多家航空公司的綜合表現。

根據今年排行榜，前10名依序為，卡達航空、大韓航空、國泰航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、全日空、阿提哈德航空、澳洲 航空、維珍航空。

AirlineRatings.com主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，「根據我們的客觀分析，卡達航空在許多關鍵領域都名列第一，儘管與前十名的得分非常接近。不過，在乘客評價中，卡達航空分數領先所有航空公司，體現他們一致性的高標準服務。」

除了整體排名外，卡達航空也連續第5年被評選為「最佳商務艙」和「最佳餐飲」。

第11名至第25名則是越南航空、新加坡 航空、長榮航空、TAP葡萄牙航空、芬蘭航空、捷藍航空、夏威夷航空、阿拉斯加航空、漢莎航空、土耳其航空、英國航空與西班牙航空（IGA集團）、加拿大航空、達美航空、聯合航空以及美國航空。而排名第13的長榮航空，是唯一入榜的台灣航空公司。

另據中時新聞網報導，紐西蘭航空則榮獲最佳經濟艙獎。新加坡航空榮獲最佳頭等艙獎，維珍澳洲航空榮獲最佳機組人員獎。阿聯酋航空榮獲「最佳機上娛樂」獎和「最佳豪華經濟艙」獎，而澳洲航空則榮獲「最佳休息室」獎。阿提哈德航空連續第三年榮獲「最佳環保航空」獎。