我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

全球最佳航空卡達奪冠 還連5年拿下最佳商務艙、餐飲

編譯徐榆涵／綜合29日電
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準評比，卡達航空奪冠。（取材自臉書）
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準評比，卡達航空奪冠。（取材自臉書）

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」根據12項標準，評選出2024年全球25家最佳航空公司，卡達航空從去年第一的紐西蘭航空手中，重新奪回冠軍寶座，而長榮航空則排名第13，是唯一入榜的台灣航空公司。

「AirlineRatings.com」每年都會根據航空公司的安全性、創新性、機隊年齡、旅客意見、盈利能力、產品評級以及遠期機隊訂單等12個項目，評估全球300多家航空公司的綜合表現。

根據今年排行榜，前10名依序為，卡達航空、大韓航空、國泰航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、全日空、阿提哈德航空、澳洲航空、維珍航空。

AirlineRatings.com主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，「根據我們的客觀分析，卡達航空在許多關鍵領域都名列第一，儘管與前十名的得分非常接近。不過，在乘客評價中，卡達航空分數領先所有航空公司，體現他們一致性的高標準服務。」

除了整體排名外，卡達航空也連續第5年被評選為「最佳商務艙」和「最佳餐飲」。

第11名至第25名則是越南航空、新加坡航空、長榮航空、TAP葡萄牙航空、芬蘭航空、捷藍航空、夏威夷航空、阿拉斯加航空、漢莎航空、土耳其航空、英國航空與西班牙航空（IGA集團）、加拿大航空、達美航空、聯合航空以及美國航空。而排名第13的長榮航空，是唯一入榜的台灣航空公司。

另據中時新聞網報導，紐西蘭航空則榮獲最佳經濟艙獎。新加坡航空榮獲最佳頭等艙獎，維珍澳洲航空榮獲最佳機組人員獎。阿聯酋航空榮獲「最佳機上娛樂」獎和「最佳豪華經濟艙」獎，而澳洲航空則榮獲「最佳休息室」獎。阿提哈德航空連續第三年榮獲「最佳環保航空」獎。

澳洲 長榮 新加坡

上一則

哥倫比亞鬥牛禁令3年後生效 只剩這7國合法

下一則

全球執行死刑 去年人數近10年新高 僅16國執行創新低

延伸閱讀

NBA／達激勵5條件 布朗多賺330萬

NBA／達激勵5條件 布朗多賺330萬
NBA／溜馬遭橫掃仍展現競爭力 卡萊爾向球員致敬

NBA／溜馬遭橫掃仍展現競爭力 卡萊爾向球員致敬
NBA／懷特致勝三分彈 塞爾蒂克橫掃溜馬闖總冠軍賽

NBA／懷特致勝三分彈 塞爾蒂克橫掃溜馬闖總冠軍賽
NBA／狂追18分 綠衫軍G3逆轉聽牌

NBA／狂追18分 綠衫軍G3逆轉聽牌

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣