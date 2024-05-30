全球執行死刑 去年人數近10年新高 僅16國執行創新低

國際特赦組織指出，死刑數量暴增的背後原因，是因為伊朗死刑執行數量暴增。（美聯社）

國際特赦組織（Amnesty International）29日表示，2023年全球死刑執行數量達近10年新高，主要是受到中東地區執行數量激增的影響。

中央社綜合法新社和美聯社報導，國際特赦組織記錄到去年已知處決人數達1153人，不僅比2022年增加30%以上，也是自2015年已知的1634人以來新高。

儘管如此，這個總部在英國倫敦的非政府組織表示，執行死刑的國家來到有紀錄以來的新低，僅16國。

國際特赦組織報告的數據並不包括據信在中國遭處決的「數千人」，也不包括北韓 和越南 ，因為欠缺相關數據。

國際特赦組織在年度報告中說：「有紀錄以來最少的國家，卻執行了近10年來已知最多的死刑。」

該組織把背後原因指向伊朗 死刑執行數量「令人憂心」地暴增，2022年有576人，2023年則達至少853人。

國際特赦組織說，受刑者中有24人為女性，5人犯罪時尚未成年，並說這項刑罰對伊朗俾路支族（Baluch）的影響不成比例地高。

除了伊朗，去年執行死刑最多的其他4個國家則為中國、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。

報告點出，去年全球判處的死刑數量增加了20%，但記錄執行了死刑的只有16國。

其中巴基斯坦廢除了毒品相關犯罪的死刑；馬來西亞則是取消了多項罪行的強制死刑。

在美國，死刑執行數量連兩年增加，從18人來到24人。有5個州執行處決，且全數採用注射死刑。

國際特赦組織全球總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在聲明中說：「美國有些州對死刑展現出令人心寒的承諾。」

美國已有23州完全廢除死刑，另有14州至少10年沒有執行過死刑。