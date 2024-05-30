我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

日2核電機組 獲准延役20年 全日本將有8座服役達60年

國際中心／綜合29日電
日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，明年將屆服役40年「大限」，但已獲准最長延役20年。（路透）
日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，明年將屆服役40年「大限」，但已獲准最長延役20年。（路透）

日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，29日獲准最長延役20年，在明年將屆服役40年的「大限」前獲延役。日本先前已有六座核電機組獲准延役，因此至今共有八座機組最長可服役60年。

中央社報導，原子力規制委員會29日舉行例會，確認核子反應爐等重要設備沒有問題，認為關西電力公司有能力維持機組設備功能到服役60年，所以做出同意延役決定。高濱核電廠3號機及4號機從1985年開始運轉。

日本2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，修法明定核電機組服役年限為「原則40年」，但如果經過核能安全當局審查通過，最長可延役20年。

儘管日本政府當年宣示，核電機組最長延役到60年是「極為例外」，但目前所有電力公司共提出八座機組延役申請，全數都獲准。根據日本日前通過將在2025年6月實施的新制度，核電機組只要在原子力規制委員會審查等情況下停機，都將被排除在服役年限內，因此未來核電機組實質服役年限有可能超過60年。

在此之前，獲准最長延役到60年的六座機組，分別是關西電力公司的高濱核電廠1號機和2號機、美濱核電廠3號機、日本原子力發電東海第二核電廠機組，及九州電力公司川內核電廠1號機和2號機。加上最新獲准的兩個機組，日本至今共有八座核電機組獲准延役到60年；如果看未來十年，還有14座機組將面臨服役40年「大限」。

日本

上一則

小誌故事 巴黎屁股書展擁抱多元認同

下一則

德里飆高溫52.3℃ 再創印度新紀錄

延伸閱讀

日本埼玉爆槍響 計程車司機遭勒索槍擊、腹部中彈、嫌犯在逃中

日本埼玉爆槍響 計程車司機遭勒索槍擊、腹部中彈、嫌犯在逃中
日本建造全球首顆木製人造衛星 預計9月升空

日本建造全球首顆木製人造衛星 預計9月升空
音樂博士留德任教未返台服替代役 自首仍遭起訴

音樂博士留德任教未返台服替代役 自首仍遭起訴
中國環台軍演 日經：美印太司令稱「像預演侵略」

中國環台軍演 日經：美印太司令稱「像預演侵略」

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣