才坦承空襲是錯誤 以戰車開進拉法 美籲保護平民未要求停火

以色列28日持續攻擊加薩南部拉法地區，砲火引發濃煙，當地巴勒斯坦人出逃避難。（歐新社）

以色列 對南加薩 拉法市展開行動已3周，以軍戰車28日首度開進市中心。以軍26日晚間才因空襲引發拉法一處帳篷區45死大火，面臨國際強烈譴責，以國總理內唐亞胡承認此事是「悲慘錯誤」，多國領袖要求落實聯合國國際法院的停戰命令，不料拉法依然連夜遭受空襲和戰車砲火。

目擊者向路透指出，戰車和搭載機槍的裝甲車已來到拉法市中心地標奧達清真寺（Al-Awda mosque）附近。以軍似乎是將遙控的裝甲車輛開入，車輛內部和周圍並未立即有人員出沒跡象。

以軍聲明，其夜間在加薩、埃及邊境的費城走廊展開行動，是基於恐怖主義目標現蹤的情資，但未評論進軍拉法市中心的報導。

當地居民並傳訊告訴路透，26日甫遭大火侵襲的塔爾蘇爾坦社區，仍持續遭到轟炸，「戰車砲彈在塔爾蘇爾坦四處落下，許多家庭在砲火中連夜逃離拉法西部的住所」。一段影片中，可見當地家庭帶著小孩和家當穿梭在一片狼籍的拉法街道。用腳踏車搬運家當的富賽法斯說，當地面臨大量攻擊，煙塵遍布，以軍到處攻擊，「我們累了」。

以色列為了消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 ，持續在加薩展開軍事行動。有媒體報導，以軍針對拉法境內的伊斯蘭民兵組織指揮官發動空襲而引發火災，以軍則表示目前正對大火事件展開調查，並說26日的攻擊行動是根據「精準情報」行動，殲滅了哈瑪斯負責約旦河西岸的幕僚長。

以色列總理內唐亞胡說，該次空襲並不是蓄意要導致平民死傷。他在國會發表演講表示：「在拉法，我們撤離了百萬名非戰鬥人員，即使我們盡了最大努力不要傷害平民，很不幸的還是發生了悲慘的錯誤」。

帳篷區大火的倖存者表示，有著數千名流離失所民眾紮營暫住的塔爾蘇爾坦難民營26日晚間遭遇空襲，當時攜家帶眷的民眾正準備就寢。哈瑪斯控制的加薩衛生部官員說，逾半死者為婦孺及老人。法新社指，另有數百人因彈片受傷或燒傷。聯合國安理會28日召開緊急會議，料談及此事。

該起大火發生地甚至是指定的「人道區域」，有不少因戰禍離散的難民前往避難。聯合國秘書長古特瑞斯直言，加薩已無安全之處，「這場恐怖必須停止」。

美國呼籲以色列要採取更多行動保護平民安全，不過並未要求停止攻擊拉法。法國總統馬克宏表示，對以色列最近攻擊感到憤怒不已，要求以軍應該停止攻擊。德國副總理哈柏克說，以色列對拉法的攻擊違反國際法。

此外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部28日表示，以色列戰車28日攻擊加薩城市拉法（Rafah）以西疏散區一處帳篷營地，至少導致21人死亡。

另外，加拿大27日表示，將根據一項特別計畫，對住在飽受戰火蹂躪加薩走廊的加拿大公民的親人，核發5000張臨時簽證。此舉是為一旦他們將來能夠離開當地預作準備。

路透報導，移民部在聲明中指出，加拿大去年12月宣布這項對加薩的特別計畫，現在再將原本的1000張臨時居留簽證增加。