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須打5折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多

編譯簡國帆／綜合28日電
俄烏戰爭爆發後，仍有上千家業者目前還留在俄羅斯；圖為消費者在莫斯科Metro Cash and Carry超市購物。（路透）
俄烏戰爭爆發後，仍有上千家業者目前還留在俄羅斯；圖為消費者在莫斯科Metro Cash and Carry超市購物。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管許多西方企業計畫撤出俄國市場，仍有上千家業者目前還留在當地，原因是莫斯科當局的監管阻礙提高了離開的難度，再加上俄國消費支出活動回升，增添留在當地的誘因。

英國金融時報（FT）報導，美妝品牌雅芳、法國工業氣體生產商液空集團及英國消費品業者Reckitt等西方企業都還留在俄國市場。已表示繼續留在俄國的2000多家企業中，還包括億滋國際、聯合利華及雀巢等。

相較下，約1600家跨國公司若非退出俄國、就是縮減當地營業規模。

在2022年俄國入侵烏克蘭後，許多跨國企業都承諾縮減俄國營運規模，但莫斯科當局已逐步提高企業離開成本，要求「不友善」國家企業在出售資產給俄國買家時，必須打五折出售，還課徵至少15%的「離境稅」，現在也愈來愈難找到賣方和莫斯科政府都能接受、且不受西方制裁波及的當地買家。

一些企業也認為必須退出俄國的壓力已減輕，而且留意到其他西方企業在宣布計劃退出俄國後，資產遭扣押的困境。柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞機構非駐地研究員波羅克潘科另指出，俄國薪資上升、經濟情勢優於預期，已帶動支出熱潮。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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