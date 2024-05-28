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俄烏戰使瑞士淪間諜熱點 國會要求對俄羅斯間諜採強硬做法

中央社／日內瓦27日綜合外電報導

瑞士國會上議院今天通過動議，呼籲政府對俄羅斯間諜在該國的活動採取更強硬的立場。瑞士情報機構去年示警，俄烏開戰後，瑞士淪為俄國和中國間諜的活動熱點。

法新社報導，繼瑞士下議院去年表決後，上議院今天也以壓倒性票數通過動議，要求系統性驅逐被視為對瑞士國家安全和外交立場構成威脅的間諜特務。

瑞士上議院今天以32票贊成、9票反對與2票棄權通過動議。

上議院今天的表決係針對2022年俄烏戰爭開打以來，瑞士境內愈來愈多的俄羅斯間諜。

上議院議員在辯論中強調特務人員經常以外交使節團的身分從事間諜活動，以利用外交豁免權。

瑞士聯邦情報局（Federal Intelligence Service, FIS）去年示警，瑞士是境內最多俄國間諜的歐洲國家之一，俄國間諜以外交身分進行掩護。

瑞士聯邦情報局局長杜西（Christian Dussey）暗示，俄國駐日內瓦外交使節團約220名外交或其他工作人員之中有1/3是特務。

瑞士社會黨籍上議院議員法蘭季斯卡（Roth Franziska）今天在辯論中指出，瑞士作為眾多國際組織的所在地，以及地處歐洲中部，對情報機構來說是一個具有吸引力的地點。

她引用情報單位估算指稱現在歐洲每5個俄國間諜中據信就有1個在瑞士，並嘆道「歐洲目前沒有哪個國家的俄國間諜比瑞士還多」。

瑞士聯邦情報局去年表示，據信中國也已派出數十名特務到瑞士。

瑞士聯邦情報局表示：「外國間諜活動對瑞士構成的威脅依然顯著，其中主要是來自俄羅斯和中國。」

間諜 俄國 俄羅斯

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