教宗傳私下戲稱部分神學院已有太多男同志 卻用了「冒犯性貶意詞」
多分義大利報紙報導，天主教教宗方濟各據稱日前跟主教討論容許男同性戀進入神學院問題時，講出了一個冒犯性的貶意詞。
衛報27日報導，教宗上周在羅馬跟主教們開了一場閉門會議。據報當時正在討論，出櫃的男同性戀是否應該獲准進入司鐸受訓的天主教神學院，教宗據稱在會議上發表了上述言論。
報導指出，義大利主教團（CIE）據稱一直在思考此事有一陣子。其中一位主教在討論時詢問教宗，他應該做什麼。教宗據報重申了反對，表示擁抱每個人雖然十分重要，但同性戀者有可能會冒著過上雙重生活的風險，隨後據稱多加了一句話，指部分神學院已經有太多的「frociaggine」。
「Frociaggine」是一個粗俗的義大利語單字，大致翻譯成英文的「faggotness」或「faggotry」，即男同志的侮辱性稱呼。
義國政治八卦網站率先報導了此事，正規新聞機構的共和國報、晚郵報與Adnkronos通訊社隨後跟進，並引述不具名主教的說法報導，教宗打算將這個貶意詞作為一個「玩笑」，周圍的人士則感到了驚訝跟困惑。由於義大利語不是教宗的母語，有主教向晚郵報表示，教宗可能沒有察覺到這個詞有多冒犯，才會犯了無心之過。
梵蒂岡發言人沒有回應置評請求。
衛報指出，自2013年當選以來，教宗一直致力於在公開聲明採取對LGBTQ+群體更具包容性的口氣，讓保守派樞機主教極為鄙夷。不過，義媒報導主教們2023年11月開了一次會，席間決定只要同性戀男性沒有實行性行為，他們可以進入神學院，但教宗最終出手阻擋。
上一則
FB留言