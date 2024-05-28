教宗傳私下戲稱部分神學院已有太多男同志 卻用了「冒犯性貶意詞」

天主教教宗方濟各22日出席在梵蒂岡聖彼得廣場舉行的每週公開接見活動。（路透）

多分義大利 報紙報導，天主教教宗 方濟各據稱日前跟主教討論容許男同性戀 進入神學院問題時，講出了一個冒犯性的貶意詞。

衛報27日報導，教宗上周在羅馬跟主教們開了一場閉門會議。據報當時正在討論，出櫃的男同性戀是否應該獲准進入司鐸受訓的天主教神學院，教宗據稱在會議上發表了上述言論。

報導指出，義大利主教團（CIE）據稱一直在思考此事有一陣子。其中一位主教在討論時詢問教宗，他應該做什麼。教宗據報重申了反對，表示擁抱每個人雖然十分重要，但同性戀者有可能會冒著過上雙重生活的風險，隨後據稱多加了一句話，指部分神學院已經有太多的「frociaggine」。

「Frociaggine」是一個粗俗的義大利語單字，大致翻譯成英文的「faggotness」或「faggotry」，即男同志的侮辱性稱呼。

義國政治八卦網站率先報導了此事，正規新聞機構的共和國報、晚郵報與Adnkronos通訊社隨後跟進，並引述不具名主教的說法報導，教宗打算將這個貶意詞作為一個「玩笑」，周圍的人士則感到了驚訝跟困惑。由於義大利語不是教宗的母語，有主教向晚郵報表示，教宗可能沒有察覺到這個詞有多冒犯，才會犯了無心之過。

梵蒂岡發言人沒有回應置評請求。

衛報指出，自2013年當選以來，教宗一直致力於在公開聲明採取對LGBTQ+群體更具包容性的口氣，讓保守派樞機主教極為鄙夷。不過，義媒報導主教們2023年11月開了一次會，席間決定只要同性戀男性沒有實行性行為，他們可以進入神學院，但教宗最終出手阻擋。