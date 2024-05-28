印度、印尼享人口紅利 股市雙衝新高 躍投資新寵

全球老化，雙印享人口紅利，成新興市場投資人寵兒。（路透）

中國等亞洲國家飽受人口老化之苦時，印度 與印尼 的人口卻逆勢成長。由於人口結構對投資決策益發重要，使雙印備受關注，今年股市雙雙衝上新高。外資預料，銀行股將是人口大增的受惠類股。

彭博資訊報導，印度在2023年中超車中國，躍居全球人口最多的國家。貝萊德（BlackRock）分析顯示，一國工作年齡人口的成長，與股價呈現正相關。富達認為，隨著企業與消費者的信用需求攀升，金融業會是主要受益族群。

富達基金經理人山森說：「印度和印尼的勞動力很年輕，人口紅利遠勝過鄰近的一些最大經濟體。由於大小型企業均需要融資，部分解釋了為何新興市場的銀行股，通常與GDP成長連動。」

據世界銀行數據，2040年前印度與印尼的人口，預料將比今年至少增加10%，而中國人口則會減少近4%。

另一個更重要的指標，是15~64歲的工作年齡人口變化。中國人口出現歷史性的整體下滑前，該國的工作年齡人口已萎縮多年，相形之下，印度則是主要經濟體中，工作年齡人口最年輕的一國。

貝萊德智庫以柏文為首的策略師3月寫道，工作年齡人口成長越快，往往會變為更高的未來盈餘成長。此外，移民、勞動參與率提高、自動化也是影響因素。

人口紅利等造就的樂觀情緒，以及今年選舉結果可能有利股市等，激勵兩國股市飆漲。如今印度Nifty 50指數站上空前水位，若此種趨勢持續，有望連續九年收漲。印尼雅加達綜合指數也在3月觸及空前新高。

分析師指出，推動結構性改革，以減少繁複的監管程序、強化就業 市場彈性、促進外國投資，是各經濟體運用人口順風的關鍵。富達的山森說：「成長方程式終歸是就業乘以生產力。 印度和印尼推行的堅實結構性改革，將可創造充分的就業，以便受惠於人口紅利。」但專家也強調，雙印改革雖有進展，仍需持續努力。