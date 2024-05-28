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韓版NASA成軍 想躋身太空強國 拚2032登月2045上火星

編譯中心╱綜合27日電
「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。（圖／123RF）
「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。（圖／123RF）

有「韓版NASA」之稱的南韓太空航空廳（KASA）27日成立。隨著太空產業在全球各地逐漸炙手可熱，美、俄、中、歐盟等國競逐開拓太空資源，日本及印度急起直追，南韓也不落人後，決心要躋身全球太空產業國強國，目標是2032年用自主開發的太空船登月、2045年在火星插上太極旗。

綜合外電報導，在KASA成立前，經合組織（OECD）成員國當中唯南韓沒設立總管宇宙探索及相關項目的機構。如今，KASA將設於慶尚南道泗川市，負責領導南韓登陸月球、探索火星、參與國際共同研究。政府預算初步一年撥7000億韓圜(約5.6億美元)，日後將分階段擴大至2040年的4兆韓圜(約31.8億美元)。

南韓總統尹錫悅3月13日出席南韓「太空產業集群鐵三角」啟動典禮時雄心壯志說：「繼漢江奇蹟、半導體奇蹟之後，大韓民國的第三次奇蹟將是太空奇蹟。」他表示要使太空產業成為國家主力產業，目標是南韓2045年成為全球太空產業國五強之一，會有10家國內民企成為像SpaceX般的世界級太空產業公司，南韓的太空市場占有率由目前不到1%擴大至10%，屆時這範疇的職位亦將由目前2萬增至50萬。

該國為此目標啟動了「南韓太空產業集群」計畫，涉及的三項主要規畫包括：慶尚南道泗川市與晉州市為衛星特區，建設有航空宇宙國家產業園，吸納衛星製作及相關技術的企業匯聚；確立本屬南韓唯一火箭發射場「羅老太空中心」所在的全羅南道為太空發射體特區，拓建太空發射體國家產業園，希望2026年起施工，2030年落成；大田市則設定為人才培育與研究專區，會有太空技術革新人才培育中心預計2028年底啟用。

韓政府今起至2027年的太空開發預算將增至1.5兆韓圜(約12億美元)，承諾全力支援駐紥「南韓太空產業集群」的初創公司成為全球化企業。

「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。...
「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。（圖／123RF）
「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。...
「韓版NASA」韓國宇宙航空廳5月27日揭牌，正式加入全球太空競賽行列；示意圖。（圖／123RF）

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