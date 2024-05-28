遵守和平精神 以巴不想把對立帶進巴黎奧運

據傳以色列和巴勒斯坦雙方都期望遵守和平的奧運精神，不把對立帶到7月登場的巴黎奧運會。（美聯社）

以色列 奧會主席阿拉德（Yael Arad）近日接受日本共同社採訪，透露以色列計畫派85人左右參加巴黎奧運 。目前距離奧運開幕還剩2個月。在加薩戰爭承受大量人員傷亡的巴勒斯坦 ，預計將有6至8人參加奧運。雙方都期望遵守和平的奧運精神，不把對立帶到奧運殿堂。

因哈瑪斯的攻擊而失去5名親戚的阿拉德表示，「(戰況)與體育沒有任何關係，以色列也是奧運家族的一員」，以色列將參加奧運會的所有活動，強調以色列參加巴黎奧運的正當性。

她還進一步表示，巴勒斯坦選手參加奧運很好。我們相信友情，相信奧運的價值。巴勒斯坦奧委會主席拉朱布(Jibril Rajoub)也表示：期待著與全世界的代表團一起參加奧運會。

據傳以色列和巴勒斯坦雙方都期望遵守和平的奧運精神，不把對立帶到7月登場的巴黎奧運會。（美聯社）

1972年德國慕尼黑奧運期間曾發生慘案，巴勒斯坦「黑色九月」組織(Black September Organization)成員襲擊以色列代表團宿舍，造成以色列運動員和教練等11人死亡。此次巴黎奧運的會安工作成為難題。

此外，以色列27日宣布，已通知西班牙駐耶路撒冷領事館自6月1日起停止向巴勒斯坦人提供領務服務，這是以色列對西班牙宣布將承認巴勒斯坦國所採取的「懲罰性」措施。

中央社引述法新社報導，對於加薩戰爭，西班牙是最嚴厲批評以色列的歐洲國家之一，也於本月25日要求以色列遵守國際法院（ICJ）命令，立即停止轟炸及從地面攻擊加薩走廊（Gaza Strip）城市拉法（Rafah）。

路透報導，西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）27日表示，將邀其他26個歐盟成員國正式表態支持國際法院，並採取行動確保以色列尊重法院裁決。