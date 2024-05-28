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英相喊恢復18歲徵兵1年 反對黨批「不負責任」

編譯盧思綸、季晶晶╱綜合27日電
英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨未來再次執政，將恢復強制性全國志願服務或從軍。(路透)
英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨未來再次執政，將恢復強制性全國志願服務或從軍。(路透)

英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨拿下7月4日全國大選，將恢復強制性全國志願服務或從軍，18歲年輕人可選擇全職從軍12個月，或者每個月花一個周末志願參與社區服務。但這項計畫每年將耗資25億英鎊（約32億美元），該如何籌資和實施，「反對黨」抨擊蘇納克的政策不負責任。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前工黨民調遙遙領先蘇納克所屬的保守黨。分析指蘇納克試圖吸引轉向改革英國黨（Reform UK）的選民，縮小落後差距。

中央社引述法新社報導，根據提案，18歲年輕人可選擇每個月的一個周末在特殊警員、皇家救生艇協會志願者或國家健康服務（NHS）擔任志工，或是從軍12個月，在武裝部隊或英國網路防禦領域進行全職培訓，學習物流、網路安全、採購或民防行動等知識。

衛報報導，義務役的計畫可能疏遠年輕人；但蘇納克認為服役能讓英國「更強大、更有凝聚力」，也樂見兩名女兒當兵。該計畫最快明年實施。蘇納克表示，恢復全國志願服務「將在年輕世代間樹立共同使命感，重新對國家產生自豪感」。

內政大臣James Cleverly稍後表示，拒服兵役的人不會面臨刑事指控，「不會因此坐牢」。他未詳述如何讓年輕人配合。

保守黨表示，將成立一個皇家委員會，研究如何為服役期滿年輕人的未來工作或學習帶來更好的機會，可能的激勵措施是鼓勵雇主優先考慮服過役的人。蘇納克據悉正考慮要求未來的公務員要服過兵役。

至於徵兵每年所需費用，10億英鎊來自打擊避稅和逃稅所得的資金，剩餘的15億英鎊則透過延長先前用於發展弱勢社區的「共同繁榮基金」來支付。

工黨未來的財政大臣Rachel Reeves稱蘇納克是「孤注一擲」，批評推動義務役的代價是犧牲掉給弱勢社區的資源。

蘇納克究竟為何提出這項政策？由英國脫歐運動人士Nigel Farage創立的右翼反移民政黨改革黨（Reform UK）崛起，對保守黨構成了最大威脅，而保守黨內部民調顯示，義務役制可能搶到改革黨的票。根據彭博資訊報導，蘇納克希望，假使他擊敗不了工黨領袖Keir Starmer，至少要挽救保守黨免於歷史性的全軍覆沒。

英國前次實行義務役是在二戰後，於1960年代取消。

皇家 民調 脫歐

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