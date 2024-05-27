遊樂場、醫院成煉獄…印度一日兩場大火 嬰幼兒死傷慘重

印度 古吉拉特邦一個遊樂場25日下午發生大火，造成至少35人死亡，包括12名兒童，死亡人數可能進一步增加。當局正調查大火原因，初步相信是電氣短路引致，已拘捕10名涉案人員，其中遊樂場業主及經理已依過失致死罪被扣查。

當地傳媒報導，大火是由一部冷氣機爆炸引發，另有消息指火災可能是場內一個棚屋有人進行焊接引起。調查人員則表示，起火原因是電線短路，由於遊樂區的電力負荷很高，線路過熱導致電線無法承受，引起短路和火災。消防部門在火警發生後兩小時才接獲遊樂場方面報案，令火勢更難撲滅。目前仍有民眾通報親人失蹤。

調查還顯示，遊樂區儲存了約2000公升柴油來運行發電機，以及約1500公升汽油用於遊戲賽車 。這些易燃物品被點燃後火勢快速蔓延，整個遊樂區幾分鐘內就被火焰吞噬。調查顯示，業主的營業許可文件不齊全，遊樂場只有一個進出口。

邦首長納亞納承諾將會對這起事件的責任人採取嚴厲行動，政府承諾為每名罹難者家屬提供40萬元（盧比，下同，約4735美元）慰問金，傷者每人5萬盧比醫療補助金。

另據英國BBC報導，印度首都新德里一間新生兒醫院25日晚間發生大火，造成至少六名新生兒死亡。古吉拉特邦一座鐵皮搭建的遊樂場同天也發生大火，且多數罹難者為兒童。

高階員警喬杜里（Surendra Choudhary）表示，共有12名新生兒在院內，另有一名新生兒在火災發生前就已死亡。當局表示，將對逃跑的醫院所有者採取法律行動。

新德里消防局局長加爾格（Atul Garg）告訴印度報業托拉斯（Press Trust of India），他們已派遣14輛消防車前往灌救，但表示「由於氧氣瓶爆炸，火勢蔓延太快」。