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內唐亞胡長子分享軍人號召兵變影片 國防軍喊查

編譯盧思綸／綜合26日電

以色列總理內唐亞胡的長子24日在社群平台Telegram分享影片，引發熱議，畫面中一名預備役軍人號召以色列國防軍對國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發動兵變，強調只聽從內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發號施令。國防軍25日聲明，影片嚴重違反軍紀，將進行徹查。

NBC報導，內唐亞胡32歲長子亞伊爾（Yair Netanyahu）日前分享一段爭議影片，影片中一名身穿迷彩服的蒙面男子，手持一把自動步槍，站在一棟看似遭毀壞的建築廢墟中，身後有藍色噴漆字樣，天花板可見燒毀痕跡。

影片中男子自稱預備役軍人，嗆聲加蘭特打不贏戰爭，沒有能力指揮國軍，他還說：「我們只會聽從一個領袖，不是國防部長、不是參謀長，而是總理。」

他說，「我們是不能回家的預備役軍人，我們將向你展示什麼是投降和勝利，我們將向你展示真正的猶太人如何獲勝。」

對此以色列國防部聲明回應，稱該影片的行為「嚴重違反國防軍紀律和精神，並且涉嫌刑事犯罪」，證實高層下令展開徹查。

亞伊爾則在另一篇Telegram貼文中回應，主張在戰爭時刻唯一服從政府和總理的軍隊並非叛變，反而是遵守法紀的表現。

加蘭特15日才在電視談話中公開質疑，稱內唐亞胡提不出以哈戰爭結束後的加薩方案，使戰時內閣的不合浮上檯面，也讓外界揣測影片頗有政爭意味。

國防部 以色列 加薩

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