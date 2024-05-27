卡達航空遇亂流 12傷幸安全降落

卡達航空一架從卡達首都杜哈飛往愛爾蘭首都都柏林、編號QR017的班機飛越土耳其上空時遭遇亂流，造成機上六名乘客和六名機組員受傷。不過最後仍按照原定計畫平安降落愛爾蘭都柏林機場。（取材自X）

卡達航空一架從卡達首都杜哈飛往愛爾蘭首都都柏林、編號QR017的班機飛越土耳其 上空時遭遇亂流，造成機上六名乘客和六名機組員受傷。不過，這家飛機在26日下午1時前按照原定計畫平安降落愛爾蘭都柏林機場。目前尚不清楚卡達航空班機遭遇的亂流類型。

英國天空新聞報導，都柏林機廠營運商DAA公關經理麥奎因（Graeme McQueen）告訴天空新聞：「從杜哈起飛的卡達航空QR017航班按照原定計畫在當地時間26日下午1時前降落都柏林機場。飛機降落後，現場已有機場警察和消防和救援部門等緊急服務人員以再現接應。這是因為飛機在土耳其上空飛行時遭遇亂流，機上人員通報稱有六名乘客和六名機組人員受傷。都柏林機場團隊會繼續在提供乘客和航空公司工作人員全面協助。」

在此之前，新加坡 航空編號SQ321航班21日遭遇嚴重亂流事故，造成一人死亡、71人受傷。

新加坡航空和卡達航空每年在「全球最安全航空公司」排行榜皆名列前茅。知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，今年1月公布的「2024年前25家最安全航空公司排名」顯示，卡達航空名列第五，新航名列第13。