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對抗北韓 岸尹會將重啟兩國協商機制

編譯中心／綜合26日電

南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄26日在首爾舉行雙邊領袖會談。NHK報導，兩人同意加速關係改善，並強化合作應對北韓（下稱朝）核飛彈研發，同意繼續推動美日韓三方關係。另路透報導，北韓在會談前夕通知日本，計畫於5月27日至6月4日間，朝黃海和呂宋島（Luzon Island）以東的方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。

韓聯社報導，這已是尹錫悅前年就任後第10次日韓領袖會談，也是時隔約半年的「岸尹會」。尹錫悅說，明年韓日邦交正常化邁入60周年，基於韓日關係改善成果，雙方將攜手為關係進展創造歷史轉機。

據岸尹會達成的協議，將重啟兩國政府間各種協商機制，雙方人員交流今年可望創新高。

岸田也說，樂見近年日韓領袖多次互訪，雙方除會面，也透過電話等方式保持密切聯繫，希望兩國以領袖間互信為基礎，今後持續穿梭外交。兩人還確認日韓將擴大青年交流。

岸田提到，期望明年東京與首爾做好準備，以利日韓關係更上層樓。國際社會正面臨歷史轉捩點，盼日韓更緊密合作，以加強和維繫更自由開放的印太，更有效處理國際議題。

另外，針對傳出日本政府間接施壓南韓資訊科技巨擘NAVER，要求其出售持有的LINE通訊軟體營運商LINE雅虎公司股份，引發南韓國內關切，尹錫悅對岸田說，據他所知，東京並未做此要求，此事也和韓日外交無關，雙方應妥善處理，以免招致不必要問題。

岸田則說，日本維持鼓勵韓企等外企對日投資的立場。鑒於發生嚴重個資外洩事件，日本政府對外企下達的行政指導僅要求該公司重新檢討資安機制；日韓將持續對此緊密溝通。

日本 南韓 北韓

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