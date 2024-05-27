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雙方攻擊不斷…本周重啟停火談判？哈瑪斯：沒必要

編譯中心／綜合26日電
哈瑪斯26日發射8枚火箭攻擊以色列首都特拉維夫，以國國防軍幾小時內反擊空襲加薩南部城市拉法，造成至少35人喪命。(路透)
哈瑪斯26日發射8枚火箭攻擊以色列首都特拉維夫，以國國防軍幾小時內反擊空襲加薩南部城市拉法，造成至少35人喪命。(路透)

華爾街日報、紐約時報及路透25日引述知情官員報導，美以情報首長和卡達總理上周在法國巴黎會晤後，本周有望重啟加薩停火談判。但是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯說，先前同意的停火提案遭以方拒絕，沒必要再談。國際法院（ICJ）24日雖裁決以色列應立即停止在南加薩拉法市的攻勢，但以軍行動未歇，德國與西班牙分別譴責以色列違反國際法，並犯下種族滅絕罪。

以色列官員指稱，以國情報機構摩薩德局長巴尼亞、美國中情局（CIA）局長伯恩斯及卡達總理穆罕默德24日已商討本周重啟談判事宜。未來協商將根據居間斡旋的卡達和埃及，所主導的新提案，美方也積極參與，惟條件尚不明朗。

以媒曾放出28日在開羅恢復談判的風聲，但哈瑪斯駁斥並無確定日期。哈瑪斯高官哈姆丹25日表明，哈瑪斯5月稍早已接受卡、埃的停火提案，只是以方不答應，「我們不需新談判」。他也說，若沒有可靠保證以方會接受新提案，這代表以方將有更多時間繼續侵略加薩。哈方當前的迫切要求，就是以軍撤離加薩並停止一切侵略。

加薩新停火談判醞釀數月，卻遲未達成。此前談判的爭點包括哈瑪斯要求永久停火，並持續統治加薩，以方則只想暫時停戰，以利日後消滅哈瑪斯。雙方也在釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋的人數上相左。

衛報報導，哈瑪斯時隔4個月再度於26日發射火箭，攻擊以色列首都特拉維夫，以國國防軍幾小時內反擊空襲加薩南部城市拉法，造成至少35人喪命、數十人受傷；由於擊中帳篷設施，巴勒斯坦紅新月會憂心死亡人數恐再攀升。

國防軍證實消息表示，26日空襲擊中哈瑪斯資深成員所在的帳篷設施；依據現場畫面可見空襲造成嚴重破壞。

路透指出，國防軍表示26日空襲擊中哈瑪斯位於拉法的設施，且稱「本次行動是依據精準情報精準投放彈藥」，擊殺哈瑪斯於約旦河西岸的參謀長，以及其他資深成員。

另外，巴勒斯坦紅新月會稱，遇襲區域是以色列指定的「人道區域」，並非國防軍5月下令撤離的地區。

哈瑪斯 加薩 以色列

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