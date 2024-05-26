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預定27日揭牌 力求躋身全球五大太空強權 南韓太空總署將營運

編譯吳孟真／綜合外電
韓國宇宙航空廳（KASA）將於27日正式揭牌啟用，美國也希望未來擴大與南韓在太空產業方面的合作。（歐新社）
韓國宇宙航空廳（KASA）將於27日正式揭牌啟用，美國也希望未來擴大與南韓在太空產業方面的合作。（歐新社）

韓國宇宙航空廳（KASA）預定27日正式揭牌啟用，將引領該國包含月球和火星探索在內的太空計畫，並提高南韓企業在太空產業的競爭力，在全球太空競賽中，讓南韓更上一層樓。

韓聯社報導，依美國太空總署（NASA）為範本打造的KASA，旨在培育能在太空計畫扮演要角的南韓企業，協助該國發展具備國際水準的太空產業和經濟。KASA預計培育逾2,000家與航太相關的國內企業，創造約50萬個新工作機會。

KASA首任廳長尹寧彬表示，「在此之前，我國的太空發展計畫都由政府主導」，如今「KASA最重要的任務是支持私人企業帶領往後的太空發展」。

尹寧彬指出，全球太空產業正迎接「新太空」時代，私人企業積極發展更具經濟可行性的創新太空科技。例如SpaceX，已開發出可重複使用的太空火箭，並發射功能與中、大型衛星類似的小型衛星。

雖然南韓發展太空產業較晚，但近年因成功研發首枚200噸國產火箭「世界號」（Nuri），被列為全球第七大太空強權。政府兩年前曾宣布，計劃在2032前使國產太空船登陸月球，並在2045年前登陸火星，希望擠進全球前五大太空強權之列。

韓國航空宇宙研究院（KARI）前院長金承祚說，「若缺少相關領域的技術發展，很難在國際上競爭，但南韓在多數領域擁有全球最高水準的尖端技術」。

美國太空總署本月稍早也表示，期望在KASA成立後，擴大與南韓在太空產業方面的合作，凸顯南韓的專業知識對國際太空計畫的重要性。

KASA也招攬從美國太空總署退休的資深主管李約翰（John Lee，音譯）擔任副廳長，希望倚重他的經驗，負責太空任務和政策。

同時，南韓當地的太空產業對KASA表示，希望其為大小企業提供較一致的支持。太空新創公司Nara Space表示：「先前太空計畫一直以政府和大公司為中心，但希望KASA也能支持那些被忽視的小公司。」

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