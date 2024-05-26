恐怖組織藉線上遊戲招募新血 恐成國家最新威脅

馬來西亞外交部東南亞 區域反恐中心（SEARCCT）最近揭露，恐怖組織利用線上遊戲招募年輕人加入他們的行動，這個趨勢被視為是對國家的最新威脅。

東南亞區域反恐中心研究與出版主任肯尼慕羅德（Kennimrod Sariburaja）出席大馬2024年國家團結週活動時透露這項訊息。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等馬來西亞媒體報導，肯尼慕羅德指出，恐怖組織招募年輕一代的手法已在西方國家散播，尤其是右翼的極端組織，這些組織特別設計線上遊戲在西方招募新成員。

他說，這個趨勢是由東南亞區域反恐中心透過地平線掃描（Horizon scanning）發現，主要目的是要發現對國家安全構成的新潛在威脅。地平線掃描是利用一種特別的系統或方法，識別並預測涉及使用網際網路和社群媒體 的未來威脅。

肯尼慕羅德認為，這種線上遊戲在年輕一代非常流行，也被廣泛使用，由於這種遊戲擁有自己的遊戲聊天室，難以監控，僅有特定成員獲准進入聊天室。

他並說，聊天室不僅能祕密傳播極端主義的意識形態，也可以讓年輕人成為恐怖組織與激進分子的招募對象。

肯尼慕羅德認為，在東南亞利用線上遊戲做為招募年輕人加入恐怖組織平台的情形不斷增加，去年在新加坡 就有兩名分別是15歲與16歲青少年因在聊天室被恐怖組織招募而被捕。

他表示，這種威脅不僅在鄰國被發現，在大馬也有增加的可能性，馬來西亞人平均上網時間多達每天8小時17分鐘，不僅在東南亞國家居冠，也在全球排名第3，僅次於阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯。父母在這方面要嚴格監督。

另外，肯尼慕羅德強調，除了線上遊戲威脅外，大馬也面臨人工智慧技術與假訊息威脅。