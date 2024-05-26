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國際法院令停攻拉法 以色列不甩 美媒：不排除新一輪談判

編譯中心／綜合25日電
國際法院廿四日判決以色列應立即中止攻擊拉法，以軍當天照樣發動空襲。（歐新社）
國際法院廿四日判決以色列應立即中止攻擊拉法，以軍當天照樣發動空襲。（歐新社）

荷蘭海牙的聯合國主要司法機構國際法院（ICJ），24日出判決，命令以色列立即停止在南加薩拉法市的攻勢；但據BBC報導，目前沒跡象顯示，以國將因該裁判而改變其路線。以軍坦克正逼近拉法市中心，且就在宣判時，以軍的一波波空襲才造成拉法上空竄起滾滾濃煙。

該訟案指控以國對巴勒斯坦人做出種族滅絕行為，內唐亞胡辦公室25日聲明駁斥為子虛烏有、可恥，不道德又令人反感。以國最重要盟友美國的白宮國安會發言人僅稱，美方對拉法的立場至今清楚且一致。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾說，歐盟將必須選擇究竟是挺國際法治機構、還是挺以。

西班牙國防部長瑪加麗塔·羅夫萊斯（Margarita Robles）在採訪中說加薩衝突是「真正的種族滅絕」，以色列和西班牙的關係在西班牙決定承認巴勒斯坦國之後惡化。但英國政府周六批評國際法院命令以色列立即停止拉法城的軍事攻擊，表示這會加強那裡的哈瑪斯組織。

另據美國之音報導，一名要求匿名的官員說，以色列軍隊在加薩各地對哈瑪斯採取軍事行動，但不排除下周新一輪協調談判的可能性。

不區分平民和戰鬥人員傷亡的巴勒斯坦醫務官員說，31人星期六在加薩被打死。

以軍進一步深入加薩城以北的賈巴利亞，說他們「在近戰和空襲中打死幾十名恐怖分子。」但當地居民和緊急服務機構說，以軍動用坦克，摧毀幾十個房屋、商店和道路。哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織說他們在加薩北部向以軍發射反戰車火箭和迫擊砲。

以軍繼續在南部拉法城進行軍事行動，儘管聯合國的國際法院裁決要求以色列立即停止在拉法的軍事攻勢，可一名拉法匿名居民說，以軍正在肆意攻擊這座城市；居民說，「占領軍繼續轟炸這座城市，不光在他們侵入的東部，還在中部和西部，他們想把人嚇出整個城市。」

據報導，幾十萬加薩人一直躲在拉法，並在拉法也成為目標後逃出了拉法。

消息人士透露，以色列穆薩德情報機構負責人會見中情局長威廉·伯恩斯（William Burns）和卡達首相賈西姆·阿勒薩尼（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）後決定舉行新一輪談判，「會談結束時決定根據埃及和卡達斡旋方領導的新建議以及美國的積極參與下進行談判。」

以哈之間的和談一直陷入僵局，以色列要求釋放哈瑪斯扣押的人質，哈瑪斯要求釋放巴勒斯坦囚犯並停止加薩戰爭。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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