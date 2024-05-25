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印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

中央社／新德里26日專電

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場昨天下午發生火災，造成至少24人喪生，其中包括9名兒童；印度總理莫迪也對這起意外表示「極度悲痛」。

這場火災發生在古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）的兒童遊樂場。

事發後，莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文稱：「對於拉吉科特的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人者同在，並為傷者祈禱。」

莫迪表示，當地政府正全力為受難者提供一切可能的協助。

古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）也承諾為每位罹難者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬5000元）慰問金，傷者每人5萬盧比醫療補助金。

印度目前正值酷暑，消防人員表示，由於遊樂場的鐵皮建築已經坍塌，加上風力強勁，滅火及搜救作業困難，尚有民眾通報親人失蹤。

起火原因正在調查，但印度「共和報」（Republic）引述消息人士說法稱，火災是因一台冷氣機爆炸引起，且消防局是在大火燃燒2小時後才接獲報案。

當地警方已依過失致死罪嫌羁押遊樂場業主與總經理。

另一方面，在1300公里外的印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）貝梅塔拉縣（Bemetara），當地最大炸藥製造廠昨天也發生爆炸事件，已確認1人死亡、6人受傷。

爆炸發生當時，廠內約有100多名員工，目前可能仍有人被埋在瓦礫堆中，但搜救行動已在入夜後暫停。

印度

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