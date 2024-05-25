國際法院令以色列立即中止攻擊拉法 美參議員怒批「見鬼去吧」

美國參議員葛理漢。（美聯社）

聯合國國際法院（ICJ）24日下令以色列 立即中止對巴勒斯坦 加薩走廊拉法的軍事攻擊後，美國參議員葛理漢 （Lindsey Graham）上網發文，直稱ICJ「可以見鬼去吧」。

國會山莊網站報導，葛理漢當天就在社群媒體「X」（推特）發文指出，「就我而言，ICJ見鬼去吧，早已經到了對抗這些跟聯合國聯繫在一起的所謂國際司法組織的時候了，他們的反以色列偏見非常確鑿」。

葛理漢寫到，以軍的行動對於摧毀4個營的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯「殺手和恐怖分子」必不可少，而這些人還利用巴勒斯坦人作人肉盾牌，認為「ICJ裁定以色列應該停止」實屬「荒謬」。他還指出，以色列「將會跟應該忽視」ICJ的判決。

不過，有網友貼出葛理漢當初讚揚國際刑事法院（ICJ）向俄羅斯總統普亭發出逮捕令的推文截圖打臉。另有一位網友抨擊葛理漢滿是偽善，當ICJ追捕普亭時沒這麼說，只有碰到以色列才在講。