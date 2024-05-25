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巴紐半夜山崩百人遭活埋 居民徒手挖遺體

編譯中心／綜合24日電
太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，居民們徒手從瓦礫堆中找尋罹難者。（歐新社）
太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，居民們徒手從瓦礫堆中找尋罹難者。（歐新社）

太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，澳洲廣播公司報導稱逾100人死亡，有村民更說死亡人數接近300人，逾50間屋被掩埋，但當局尚未證實。

24日凌晨3時半左右，巴紐首都摩斯比港西北方約600公里處的恩加省（Enga Province）Kaokalam村發生山崩，最少6條村莊被掩。

恩加省行政長官察卡（Sandis Tsaka）表示，已向該地區派遣緊急小組，其中包括救災人員、警察和衛生工作者，以評估受損程度。

社群媒體上的照片顯示，居民們攀爬在倒塌樹木及房屋殘骸中以尋找死者遺體。

在當地經商的拉魯瑪（Elizabeth Laruma）表示，山崩發生後，村莊房屋被夷為平地，指事發在凌晨，整座村莊都毀了，估計有100多人遭活埋。她表示，山崩也導致一條重要道路中斷，取得物資及救援的路徑恐怕受阻。

山泥傾瀉令當地Porgera金礦受影響。該金礦是中資紫金礦業與加拿大巴里克黃金公司（Barrick Gold）在當地合資企業巴里克新幾內亞有限公司（Barrick Niugini Ltd）營運。

幾內亞 澳洲 社群媒體

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