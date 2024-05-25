國際刑事法院發逮捕令 拜登：不會幫ICC抓內唐亞胡

針對國際刑事法院（ICC）20日以涉嫌戰爭罪及違反人道罪為由，對以色列 總理內唐亞胡和國防部長葛朗特發出逮捕令，美國總統拜登 23日指稱，「我們不承認ICC行使管轄權的方式，就這麼簡單」。歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾則對此呼籲以色列政府甚至部分歐洲國家政府，勿脅迫威脅ICC法官。

拜登23日在白宮記者會 說，「我們認為以色列的所作所為，與（巴勒斯坦武裝團體）哈瑪斯的並不等同」。拜登廿日即聲明，ICC首席檢察官卡林汗對以色列領袖祭出逮捕令，這令人無法接受。

另一方面，共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生23日在以色列駐美大使館的年度以色列獨立日活動宣布，內唐亞胡將很快就會在美國國會兩院聯席會議發表演說。強森提到，這將是在以色列政府最需要的時候，對其展現的強烈支持。

強生還說，當（ICC的）國際官僚對以色列領袖發出逮捕令，還將以色列正（在加薩走廊）進行的「義戰」，跟哈瑪斯的野蠻行徑相提並論時，「本人很自豪地告訴諸位，華府已團結一致」，「我們會以兩黨合作的方式，對抗這種瘋狂行為，我們將站在一起」。

聯邦參議院多數黨領袖、民主黨大老舒默對美國國會接待內唐亞胡持開放態度。白宮婉拒對此置評。