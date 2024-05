寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

印度 日前出現了一個「寶萊塢式」警察抓人事件,從網上瘋傳的影像可見到,一輛警車開進了北印度的一間一流醫院,以逮捕一名被控猥褻女性初級住院醫生的護理人員。

印度斯坦時報與俄羅斯 官媒RT報導,這起事件發生在21日,地點是北阿坎德邦瑞詩凱詩(Rishikesh)的全印度醫學科學研究所(AIIMS)。根據報導轉述與網上影像,警車穿過1樓的分診區,隨後沿著坡道上了4樓跟開過擁擠的走廊,保全人員則把病人躺著的擔架推開,好讓警車得以通過。

Police entered into the 4th floor of AIIMS Rishikesh General ward to arrest a nursing officer who was allegedly accused of sexually harassing a female doctor. pic.twitter.com/6aXHhZ9Wn0