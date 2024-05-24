寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

印度北阿坎德邦瑞詩凱詩的全印度醫學科學研究所日前出現了一個「寶萊塢式」警察抓人事件，社群媒體流傳影像可見一輛警車開進了院區，以逮捕一名被控猥褻醫生的護理人員。（照片翻攝：RT）

印度 日前出現了一個「寶萊塢式」警察抓人事件，從網上瘋傳的影像可見到，一輛警車開進了北印度的一間一流醫院，以逮捕一名被控猥褻女性初級住院醫生的護理人員。

印度斯坦時報與俄羅斯 官媒RT報導，這起事件發生在21日，地點是北阿坎德邦瑞詩凱詩（Rishikesh）的全印度醫學科學研究所（AIIMS）。根據報導轉述與網上影像，警車穿過1樓的分診區，隨後沿著坡道上了4樓跟開過擁擠的走廊，保全人員則把病人躺著的擔架推開，好讓警車得以通過。

Police entered into the 4th floor of AIIMS Rishikesh General ward to arrest a nursing officer who was allegedly accused of sexually harassing a female doctor. pic.twitter.com/6aXHhZ9Wn0 — dcivilzdworld (@dcivilizdworld) May 24, 2024

高級警司辛格（Ajai Singh）引述第一手訊息澄清，警車並未行經急診室，而是開過了患者住院前逗留的等候走廊，「醫院保全人員引導警方通過緊急路徑拘留被告」。據報導，被告薩蒂什．庫馬爾（Satish Kumar）最後在三樓被捕，混亂場面才因此落幕。

當地一位警官表示，薩蒂什據稱19日晚間動手術時猥褻了受害醫師，還用WhatsApp向她發送了令人不愉快的簡訊，更發了一張絞索的照片進行精神騷擾。據報被告威脅該醫師，如果她提出投訴的話，就要自殺。

受害醫師據報跟警方報了案。她的一位同事稱他們跟主任討論了此事，也有轉交投訴， 儘管如此，「被告仍獲准履行職責」，引發了醫師不滿與舉行罷工，並一直在院長室外抗議，要求將他解雇。醫院公關宣稱，薩蒂什有可能遭到攻擊，導致警方不得不把警車駛進醫院跟開上4樓，「爆發了抗議…抗議人士甚至試圖阻擋警車」。

警方21日依法將薩蒂什登記在案與加以逮捕，AIIMS也已將他停職，但警車開進醫院仍在社群媒體 引發了眾怒。一位網友就認為「印度真的需要進行重大警方改革」，並宣稱警察部隊「非常糟糕」。另一位網友認為警方舉動「令人震驚」，並鼓勵醫院提出投訴。還有一位網友質疑警車進入病房前，是否曾先經過「消毒程序」。