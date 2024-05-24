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1月衝破34兆美元 美國債暴增 恐衝擊社福、房貸、就業

編譯高詣軒／綜合報導
美國共和黨籍聯邦眾議員馬西一月別著標示美國國債的顯示器，當時債務已逾卅四兆美元。（美聯社）
美國共和黨籍聯邦眾議員馬西一月別著標示美國國債的顯示器，當時債務已逾卅四兆美元。（美聯社）

美國國債總額1月衝破34兆美元，近幾個月每100天就增加1兆美元，預計未來10年恐超過54兆美元。專家警告國債高築可能衝擊全美民眾，恐拉高房貸利率、影響就業市場等。若國會試圖處理國債，可能削減政府開支，引發福利政策被砍的擔憂；年輕納稅人可能要付出更多、卻得到較少。

年輕人房貸壓力大

美媒國會山莊報報導，保守派華府智庫美國企業研究所資深研究員拉克曼說，若政府舉債，意味要出售大量債券，這會迫使利率升高。基本上當利率偏高，民眾房貸利率也會較高，這對年輕人尤其關鍵，因為他們還未進入房屋市場，將須用很高利率借錢買房。

國債偏高也可能衝擊就業市場。華府智庫皮特森國際經濟研究所資深研究員魏考克斯說，債務越高、利率會越高，而高利率常會讓企業較不願投資在新的資本。但資本卻能讓勞工更有生產力；當債務程度偏高，經濟體生產力通常較低，能承擔的國債又會更少，可謂惡性循環。

營建類產業的勞工就業可能特別易受利率影響。立場傾左的華府智庫布魯金斯研究所經濟學客座學者高邦（Joshua Gotbaum）說，當利率升高，民眾房貸開銷會增加，進而促使總體房屋興建數量減少。

高邦也說，聯邦政府每筆花費都是經濟活動，支付給特定的人；政府如何利用削減開支來因應債務，也會影響就業。舉例來說，若為了減債而減少對農民的補助，這意味農業活動會減少、部分農場會歇業。

社安基金即將見底

專家也提到，隨著美國國會試圖處理國債，未來數年政府開銷可能進一步削減。魏考克斯說，美國政治人物此後10到20年間很可能須做若干「痛苦選擇」，包括開支方面的潛在調整。

近期有報導指出，美國社會安全、聯邦醫療保險等信託基金約10年後恐面臨破產；總統拜登政府則稱，經濟成長超乎預期，有助於延緩基金耗盡。

魏考克斯說，美國社會安全信託基金很可能在2030年代前期見底，聯邦醫療保險也正枯竭，這些情形將使當局更須關注財政狀況。

高邦認為，若聯邦政府不籌謀開始徵收充分稅收來支應開支，債務將會繼續增加；一旦債務、利率升高，到時買單的還是所有納稅人。

他並指出，上1輩的美國民眾迴避買單問題，「因為國會不增稅支應，而是舉債」。

美國前總審計長華克說，現實是依照當前財政方向，年輕人將要付得更多、得到更少，同時得在相互連結性、依存性日增的世界，面對更嚴峻競爭。

利率 國債 聯邦醫療保險

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