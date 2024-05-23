歐洲3國同日宣布承認巴勒斯坦 法德不跟進 美反對「單方面承認」

親巴勒斯坦活動人士19日舉著巨幅巴勒斯坦國旗，在德州首府奧斯汀的州議會外舉行災難日（Nakba）示威遊行。（路透）

挪威、愛爾蘭和西班牙22日宣布，將承認「巴勒斯坦 國」，讓以色列大為光火。白宮仍維持反對單方面承認，法國外交部長塞儒內（Stephane Séjourné）表示，承認巴勒斯坦國不是「禁忌」，但是時機不對。

POLITICO Europe報導，法國、德國與波蘭外長當天在威瑪舉行三方會談。塞儒內在聯合記者會上表示，考慮以巴領導人之間的外交僵局，「承認巴勒斯坦國現在不會產生太大衝擊」。他說，「邏輯在於，和平進程導向國家承認，而非承認本身就是外交目的」。

德國並不贊成承認巴勒斯坦國，外長貝爾伯克在同一場記者會上指出，重點應該「放在政治解決方案」和「具體談判」。她說，「被關的人質必須獲得釋放，人道救助必須進入加薩走廊。如果做不到這一點，想像為巴勒斯坦人提供外交解決方案並不真實」。

路透報導，白宮表示，總統拜登 認為，應該通過談判實現巴勒斯坦國，而非單方面承認。國家安全顧問蘇利文 在例行記者會上表示，在承認巴勒斯坦國上，每個國家都可以自行做決定，但拜登認為各當事方直接談判是最佳方法。

蘇利文表示，拜登總統認為「兩國方案保障以色列的安全，還有巴勒斯坦人民尊嚴與安全的未來，是為該區域的每個人帶來長期安全與穩定的最佳途徑」，而且「已經公開在記錄同樣強調，兩國方案應該通過各方經由直接談判促成，而非透過單方面承認」。

有記者提問，美國是否擔心其他國家可能跟進承認巴勒斯坦國，蘇利文則表示，美方將向夥伴傳達一貫立場，「看看會發生什麼情況」。