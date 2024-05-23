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不滿阿根廷總統連番挑釁 西班牙永久召回大使

編譯中心／綜合22日電
阿根廷總統米雷伊（見圖）暗指西班牙總理桑傑士有個「貪腐的妻子」，21日繼續對桑傑士出言不遜，西班牙政府同日宣布「永久」召回駐阿根廷大使。（路透）
阿根廷總統米雷伊（見圖）暗指西班牙總理桑傑士有個「貪腐的妻子」，21日繼續對桑傑士出言不遜，西班牙政府同日宣布「永久」召回駐阿根廷大使。（路透）

阿根廷總統米雷伊21日繼續對西班牙總理桑傑士出言不遜，西班牙政府同日宣布「永久」召回駐阿根廷大使，兩國外交關係惡化。

米雷伊指稱桑傑士是「傲慢的社會主義者」，有「自卑情結」，還建議他去做心理諮商。

米雷伊日前造訪馬德里時，還暗指桑傑士有個「貪腐的妻子」，西班牙隨即於上周末召回駐布宜諾斯艾利斯大使。

西班牙總理夫人葛梅茲因被維權團體控訴以權謀私和商務貪腐而接受法院調查，但馬德里檢察單位基於缺乏證據，請求撤銷此案。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯說，被召回的大使「最終確定待在馬德里。阿根廷不再有西班牙大使」。

阿爾巴雷斯說：「一國元首來到別國首都侮辱其制度，公然干預內政，這種事前所未見。我們沒興趣也不想讓情勢惡化，但西班牙政府有義務捍衛制度的尊嚴與主權，尤其當侵犯行為發生在西班牙首都。」

米雷伊隨即回應，稱西班牙的行動「荒謬，是傲慢社會主義者的典型做法」。

左派的桑傑士和右派的米雷伊，從去年阿根廷總統大選時就開始結怨。桑傑士公開支持米雷伊的競選對手，米雷伊勝選後，桑傑士拒絕道賀。

最近幾周雙方互罵愈演愈烈，西班牙內閣官員指米雷伊有一次在電視上看起來像吸過毒，米雷伊則批評桑傑士的政策「只會造成貧困和死亡」。

上周米雷伊首度以元首身分訪問西班牙，卻拒絕會見西班牙官員，只和在野的極右派「民聲黨」成員見面。分析家說，米雷伊認為桑傑士政府搖搖欲墜，右派即將上台，因此搶先和他們打好關係，「米雷伊正在冒險下注」。

米雷伊發言人阿多尼則試圖緩頰說，阿根廷「在任何情況下」都不會召回駐西班牙大使。

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