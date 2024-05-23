阿根廷美元化 總統：披索將成博物館珍品

阿根廷總統米雷伊（圖中）去年11月競選時許下經濟美元化的承諾，周二進一步說明，在償還本地債務、改革金融體系，將央行資產負債表清理乾淨後，將讓貨幣自由競爭。（美聯社）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）重申他競選時阿根廷經濟美元化的承諾，就政府經濟藍圖做出迄今為止最清晰的闡述。

米雷伊說，在償還本地債務、改革了金融體系，將中央銀行的資產負債表清理乾淨後，阿根廷將朝貨幣 自由競爭的方向邁進，意味披索和美元都將成為法定貨幣。屆時，披索將有「靈活」匯率 ，而央行 將不再印製披索，讓美元（他預計會成為主要貨幣）取而代之。

貨幣當局嚴格控制披索，每月只允許貶值2%，儘管每月的通膨率是此一水準的四倍高，當局表示打算繼續維持這種爬行釘住匯率制度。

米雷伊21日在布宜諾斯艾利斯一場商業活動上發表主題演講時說：「披索將成為博物館珍品，當它變得非常稀有時，你認為我們會怎麽做？我們會實行美元化，那樣披索將會消失。」

自2023年12月10日上任以來，米雷伊承諾要粉碎三位數的年通膨率並讓經濟美元化，他迅速採取行動縮減央行負債，最終目標是將之關閉。他已經六度降息，從上任之初的133%降至上周的40%。

由Luis Caputo部長領導的米雷伊經濟團隊已著手提高國庫券的吸引力，清理央行不斷膨脹的債務。米雷伊周二表示，隨著連續降息，央行持有的三分之一的一天期票據（被稱為pases）被轉移到財務部。一旦所有債務清償完畢，會取消資本管制，讓各種貨幣展開競爭。

米萊伊說無法確定取消資本管制的日期，因為這將由市場決定。