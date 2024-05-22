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伊朗總統墜機亡...同行者：有團雲但不大 總統那架直升機卻失蹤

香港中通社22日電
伊朗總統萊希因飛行事故身亡，舉國哀悼。(新華社)
伊朗總統萊希因飛行事故身亡，舉國哀悼。(新華社)

伊朗總統萊希乘坐的直升機5月19日在伊朗西北部東阿塞拜疆省墜毀，萊希以及伊朗外長阿卜杜拉希揚等隨行人員不幸遇難。據報道，伊朗總統辦公室負責人21日披露了一些事故細節，目前伊朗已經組建高級別調查組前往直升機事故現場進行調查。

伊朗總統辦公室負責人侯賽因21日表示，當時他正在另外一架直升機上，一開始天氣狀況良好，但在飛行30分鐘後，他們在山區上方遇到一團雲，3架直升機朝著這團雲的下方繼續前進。當時，總統萊希所在直升機的機長向3架直升機發出通知，一起提高飛行高度至雲層上方。當其他兩架直升機上升高度後，沒有發現總統萊希乘坐的直升機。

據侯賽因回憶，他們上升的過程非常順利，雲團也不是特別大，當時他們沒有接收到關於天氣的預警。通過雲團後，機上人員可以清晰地看到地表。

侯賽因表示，從發現總統萊希乘坐的直升機「失蹤」後的那刻起，他們立即呼叫萊希飛機上的私人衛隊及外長阿卜杜拉希揚，但都無人應答。

侯賽因稱，他們撥打了「失蹤」直升機機長的手機，機上的另一個人阿勒·哈希姆接聽了電話。他表示，自己身體非常不舒服，他們掉到了山裡。「我不知道自己在哪裡，也不知道其他人在什麼地方，我現在在森林裡。」哈希姆說道。

侯賽因表示，電話接通後，他們知道直升機發生了事故，並且同阿勒·哈希姆交談多次。侯賽因乘坐的直升機返回雲層，飛行數圈後，由於視線受阻，無法找到事故直升機。此後，兩架直升機在附近地區降落，並通知相關部門。

侯賽因指出，在救援人員找到其他遇難人員的遺體後，判斷出他們是在事故發生後立即死亡的。

伊朗官方20日證實，伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等高級官員19日在直升機事故中罹難。

針對萊希所乘直升機發生事故的原因，伊朗武裝力量總參謀長巴蓋里已經任命高級別調查組前往東阿塞拜疆省進行現場調查，目前還沒有公布調查結果。

伊朗總統萊希因飛行事故身亡，舉國哀悼。(歐新社)
伊朗總統萊希因飛行事故身亡，舉國哀悼。(歐新社)

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