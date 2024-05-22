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1970-90年代輸血汙染奪3千命 英相道歉賠償稱「國恥日」

編譯中心／綜合21日電
英國受汙染血液影響的病患及家屬日前集會，要求當局賠償。（美聯社）
英國受汙染血液影響的病患及家屬日前集會，要求當局賠償。（美聯社）

英國上世紀爆發大規模血液汙染，導致逾三千人死亡，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）為此道歉，稱這一天是英國的國家恥辱日，英國政府將在公布補償方案，總金額可能會在100億英鎊（約127億美元）。

英國20日公布的一份調查報告，汙染血醜聞可追溯到1970年代到1990年代初。當時，英國在捐血方面難以自給自足，因此尋求美國幫助，以滿足不斷增長的需求。但部分進口血液來自囚犯和吸毒者等高風險捐獻者，導致一些血液受到愛滋病病毒和C型肝炎病毒汙染。

在感染血液調查最終報告發布之前，英國倫敦的守夜活動19日展示了受汙染血液醜聞受害...
在感染血液調查最終報告發布之前，英國倫敦的守夜活動19日展示了受汙染血液醜聞受害者的照片，以紀念那些喪生的人。（路透）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）20日在汙染血調查結果公布後，為歷屆政府的「失敗」道歉，稱這一天是英國的國家恥辱日，並承諾將不惜代價賠償受害者。

「我代表本屆政府以及自20世紀70年代以來的每屆政府，深表歉意。」蘇納克當天在英國議會下議院發表講話說，「我想對這種可怕的不公正行為做出全心全意和明確的道歉」。

汙染血調查報告指出：「國民保健署和歷屆政府拒絕承認錯誤的發生，加劇了這場痛苦，不僅如此，政府一再堅稱人們得到了最好的治療。這一事件導致30000人透通過血液製品感染愛滋病病毒或C肝病毒，目前已造成約3000人死亡。」

負責調查的主席蘭斯塔夫爵士 (Sir Brian Langstaff)痛批當局拒絕接受事實，而且他在過程中，發現不少案例資訊，曾遭到人為蓄意銷毀。英國媒體表示，上述數字每周還在增加。

英國媒體指出，這一汙染血醜聞是英國國民保健署1948年成立以來，最嚴重的一場醫療災難。

和成千上萬的受害者一樣，血汙染受害人 蘇珊從小罹患類血友病(von Willebrand disease)，8歲開始接受一種名為「第八凝血因子」(Factor VIII)的新療法，使用從美國進口的血漿再製品；但她不知道的是，只要有一個汙染血液，就會危及整批血漿，她因此感染了HIV和C型肝炎。

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