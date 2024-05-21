我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

史島市議員提案籲設特別工作組 嚴打霸房現象

美菲同意訓練菲律賓人打造核電廠 尋求改善供電

編譯高詣軒／即時報導
美菲官員21日在馬尼拉參與兩國備忘錄簽訂，以推展美菲民用核合作。（美聯社）
美菲官員21日在馬尼拉參與兩國備忘錄簽訂，以推展美菲民用核合作。（美聯社）

法新社報導，美國與菲律賓21日同意培訓菲律賓人打造及營運核能發電廠。根據美菲當天的協議，菲律賓能源部和菲美教育基金會（PAEF）將提供菲律賓人獎學金和交流計畫，以學習民用核能和再生能源。

美國國務院亞太助卿康達在馬尼拉舉行的一場貿易論壇說，這將幫助菲律賓人培養有技術的勞動力，以打造潔淨能源基礎建設，包括營運先進核電廠的能力。菲國能源部長羅提拉則說，相關先進培訓可確保菲國具備所需產業人才。

馬尼拉正尋求改善國內電力供給。去年11月舊金山亞太經合會（APEC）峰會場邊，美菲已達成核合作協議，為美國投資在菲推展核能鋪路；該協議也要求菲方防止運交的核原料被用來製造武器。這種依據美國原子能法第123條的「123協議」對美國核能業者投資不可或缺，這些業者唯恐違反核擴散相關法規。

菲律賓總統馬可仕已展現採用核電決心，還示意不排除重啟國內一座斥資22億美元、目前封存的核電廠。該電廠是馬克仕父親、已故前總統老馬可仕獨裁統治時建造。

美國也計畫以馬尼拉當據點，為東南亞設立一個民用核產業工作組。康達說，該工作組會在菲律賓夥伴和美國業者間牽線，加速菲律賓轉向潔淨、安全核能。

法新社指出，菲律賓不時受停電影響，其國內發電量超過一半仰賴進口煤。菲國能源成本在東南亞各國間偏高，而提供呂宋島約4成電力的馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣井也預計在幾年內枯竭，面臨能源危機的隱患。

根據氣候目標，菲律賓期望以2040年為期，讓不包括核能的再生能源占發電量5成。

東南亞 投資 能源部

上一則

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

下一則

旅客憶新航死亡亂流瞬間 班機陡降旅客撞艙頂

延伸閱讀

中美競逐加劇 康達訪菲出席印太商業論壇

中美競逐加劇 康達訪菲出席印太商業論壇
520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險
康達：美對中明言 賴清德就職前後不應增加局勢緊張

康達：美對中明言 賴清德就職前後不應增加局勢緊張
美亞太助卿：應維持對台政策框架 建構台灣威懾能力

美亞太助卿：應維持對台政策框架 建構台灣威懾能力

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09

超人氣

更多 >
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘
速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅