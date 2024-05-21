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米雷伊諷西總理妻貪腐 馬德里召回大使

編譯中心／綜合20日電

到訪西班牙的阿根廷總統米雷伊，19日在馬德里一場活動中暗指西班牙總理桑傑士的妻子「貪腐」。西班牙外交部長阿爾巴雷斯宣布召回駐阿根廷大使，同時要求米雷伊公開道歉。

中央社引述法新社報導，阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）說：「一名現任總統於訪問西班牙期間侮辱西班牙和西班牙總理，這令人無法接受。此舉打破所有外交慣例和國家之間共存的最基本規則。」

他說：「米雷伊（Javier Milei）的行為已經把西班牙和阿根廷關係帶到最近史上最糟一刻。因為這個原因，我已將我們駐布宜諾斯艾利斯大使無限期召回國內進行磋商。」

西班牙極端民族主義派政黨民聲黨（Vox）稍早舉辦全球極右翼領導人會議，出席活動的米雷伊說桑傑士（Pedro Sanchez）夫人葛梅茲（Begona Gomez）是一名「貪腐的婦人」。

米雷伊說：「全球菁英無法理解這對於實施社會主義思想的毀滅性可能有多大…比如說，你們甚至還有那位貪腐的婦人，被搞髒了，還得花5天時間去思考此事。」

路透報導，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊此行打破外交儀節，拒絕會見西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）和桑傑士，寧願出席民聲黨集會，跟該黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）同台宣傳自己的書。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在X平台發文表示，「攻擊政治領袖家族成員的作法在我們文化中無容身之地」。

王菲

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