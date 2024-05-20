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伊朗總統墜機身亡 巴西總統魯拉：深切哀痛

中央社聖保羅20日專電
巴西總統魯拉。(美聯社)
巴西總統魯拉。(美聯社)

伊朗總統萊希與外長阿布杜拉希安等官員墜機身亡，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今(20)天在社群媒體發文表示深切哀痛，也向罹難者家屬與伊朗人民表達哀悼。

巴西外交部也在一份聲明中，代表巴西政府向萊希（Ebrahim Raisi）、阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和其他受害者家屬、伊朗政府和人民表示深感痛惜，並獻上哀悼之意。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全國哀悼5天，同時依憲法由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代總統職務。

與伊朗的外交關係，是巴西總統魯拉第一任和第二任期時亮點之一，以加強巴西的國際地位。魯拉2010年赴德黑蘭與當時的總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）會面，試圖在伊朗和美國間達成核協定。

2019年，時任總統波索納洛上任後，巴西與伊朗關係冷淡。2023年魯拉第三任期開始後，兩國恢復友好關係，同年2月底，2艘伊朗軍艦經巴西政府授權後，停靠在里約熱內盧市港口，受到美國政府嚴厲批評。

2023年8月，包括巴西在內的金磚國家（BRICS）領袖正式邀請沙烏地阿拉伯、阿根廷、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞和伊朗成為集團新成員。當時魯拉說，伊朗是一個與巴西有120年關係的「極其重要」的國家。

今年4月1日，以色列空襲伊朗駐敘利亞領事館，造成 多名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）軍官死亡；4月13日，伊朗首度以逾百架無人機及導彈對以色列發動直接攻擊。

當時巴西外交部沒有譴責伊朗行為，只說「政府嚴重關切伊朗對以色列襲擊」，呼籲遏制中東地區敵對行動。

雖然以色列駐巴西大使宗希恩（Daniel Zonshine）說對巴西政府的反應感到失望，但前巴西駐華盛頓大使赫庫裴洛（Rubens Ricupero）則認為，巴西沒理由在雙方衝突中選擇站在哪一邊。

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