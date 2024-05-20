多國徵兵難 瑞典卻每年拒絕成千上萬名青年男女入伍

瑞典月車隊裝甲車和坦克參加軍事演習檔案照。(路透)

在許多國家苦於吸引足額新兵強化軍力之際，瑞典 軍方每年卻將成千上萬的青年男女拒於門外，因為他們認為，抵禦侵略的最佳方式是徵召國內最優秀人員入伍。

華爾街 日報報導，瑞典徵兵是為了篩選，而非不分優劣全部網羅進來。在徵兵制度之下，瑞典的所有青年男女都必須向軍方報到，然後經嚴格測試，挑選出最優秀的人，這形成了一個良性循環。服役期最長達15個月，之後留在預備役10年。

今年，在約10萬名受徵召的瑞典年輕人中，僅6,200人能通過考驗，真正入伍。選拔依據是體適能和心理狀態、智商測試和服役動機。過敏、氣喘或濕疹等健康問題可能是剔除理由。

由於競爭激烈才出線，這些人退伍後成為公家機關和科技公司青睞的獵才對象。

例如服役14個月、擔任波斯語翻譯並曾赴阿富汗 的Anders Fridén，退伍後進入瑞典駐德黑蘭大使館工作。他說，外交部門的招聘廣告明確要求應徵者要服過兵役。

當然不是每個符合要求的人都願意服役，軍方以往會淘汰這種人，以確保士兵除了技能過關，也有高昂士氣。但瑞典打算增加兵員，可能開始讓更多人參軍，逃避徵兵可以罰款或處以最多一年的監禁。