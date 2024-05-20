中美競逐加劇 康達訪菲出席印太商業論壇

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美日菲領袖峰會4月啟動呂宋經濟走廊計畫後，美國政府主辦的印太商業論壇21日在馬尼拉登場，國務院 亞太助卿康達將出席，美日菲將探討呂宋走廊基礎建設如何合作。

美國貿易發展署（USTDA）、美國國務院和菲律賓政府21日在馬尼拉舉辦第6屆印太商業論壇（IPBF），菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國貿易發展署署長伊邦（Enoh T. Ebong）等人出席。

菲律賓總統投資 和經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）、美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）和日本 外務省國際協力局長石月英雄將討論「呂宋經濟走廊」遠景，以及加速協調投資菲律賓鐵路、港口現代化、潔淨能源和半導體供應鏈與部署，以進一步聯繫蘇比克灣、克拉克、馬尼拉和八打雁省（Batangas）等樞紐，促進經濟成長。

美日菲3國領袖4月首度舉行高峰會，宣布啟動菲律賓「呂宋經濟走廊」計畫。這是七大工業國集團（G7）為反制北京「一帶一路」倡議，提出的「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）在印太地區首例。

美國、中國在印太競逐加劇下，此舉被視為目的在抗衡中國在菲律賓的經濟影響力。

根據IPBF網站，今年的論壇將集結印太新興經濟體執行長、政府官員和基礎建設投資商等逾500人與會，包括IBM、波音（Boeing）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）、菲律賓鎳業協會（PNIA）、日本貿易振興機構（JETRO）、美國國際開發金融公司（DFC）、日本經濟產業省等產業代表與官員出席。

論壇探討主題包含潔淨能源、數位轉型、供應鏈韌性（supply chain resilience）、運輸基礎建設和新興科技。

論壇中，菲律賓能源部將與美國國際開發總署（USAID）和菲美教育基金會（PAEF）分別簽署備忘錄。菲國能源部和美國國際開發總署將共同推動美菲民用核能合作。

美國國務院聲明表示，印太商業論壇目的在連結印太地區政府和商業領袖，以交流想法、探索政府與企業合作夥伴關係，並討論商業機會。

聲明指出，康達在21日演說中將強調美國身為印太地區主要經濟夥伴的作用，因為美國公司仍然是這地區外國直接投資最大來源，美國企業年投資額近1兆美元，雙向貿易額逾2兆美元。